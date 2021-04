ATP - Marbella : Lopez renoue avec la victoire

Malgré ses 39 ans, Feliciano Lopez est toujours sur le circuit, et est même encore classé 64eme mondial cette semaine. Pourtant, l'Espagnol n'a remporté que deux matchs en 2021, lors de ses premiers tours à l'Open d'Australie, et se présentait ce mardi au premier tour du tournoi de Marbella avec un bilan de quatre défaites consécutives (au 3eme tour à Melbourne, puis au 1er à Marseille, Acapulco et Miami). Mais il a tenu son rang de tête de série n°6 en s'imposant 6-4, 6-4 face à Taro Daniel, 117eme mondial. S'appuyant sur 12 aces et 64% de premières balles, Lopez a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré le Japonais, et l'a breaké à 1-1 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. Il aura donc droit à un deuxième tour, face à son compatriote Carlos Alcaraz, de 22 ans son cadet ! A bientôt 18 ans (le 5 mai prochain), le natif de Murcie est déjà 133eme mondial.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Kukushkin (KAZ) - Mager (ITA)

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) - Dzumhur (BOS)

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Laaksonen (SUI, Q) - Munar (ESP)

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye