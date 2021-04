Clash of the generations 💥

Davidovich Fokina au rendez-vous aussi

MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1er tour

Pouille (FRA)

Malgré ses 39 ans, Feliciano Lopez est toujours sur le circuit, et est même encore classé 64eme mondial cette semaine. Pourtant, l'Espagnol n'a remporté que deux matchs en 2021, lors de ses premiers tours à l'Open d'Australie, et se présentait ce mardi au premier tour du tournoi de Marbella avec un bilan de quatre défaites consécutives (au 3eme tour à Melbourne, puis au 1er à Marseille, Acapulco et Miami).S'appuyant sur 12 aces et 64% de premières balles, Lopez a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré le Japonais, et l'a breaké à 1-1 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. Il aura donc droit à un deuxième tour, face à son compatriote Carlos Alcaraz, de 22 ans son cadet ! A bientôt 18 ans (le 5 mai prochain), le natif de Murcie est déjà 133eme mondial.Au total, ce sont sept Espagnols qui disputeront les huitièmes de finale, puisqu'Alejandro Davidovich Fokina, tête de série n°5, s'est qualifié également,Le 56eme mondial a remporté le premier set 7-1 au tie-break, avant de perdre ses moyens dans le deuxième, en se faisant breaker à 2-1 et 5-2, mais il s'est parfaitement repris dans le troisième, en prenant le service adverse à 1-0 et 5-2 pour s'imposer tranquillement. Il défiera le Biélorusse Ivashka.- Byebat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)- Byebat: 6-4, 6-7 (5), 7-5bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3- Byebat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1- Bye