ATP - Marbella : Le titre pour Carreño Busta face à Munar

Jaume Munar a payé pour apprendre. A l’occasion de sa première finale en simple sur le circuit ATP, le jeune joueur espagnol a vu son aîné Pablo Carreño Busta aller chercher le titre à Marbella. Offensif dès les premiers échanges, le 15eme joueur mondial a poussé son adversaire dans ses retranchements avec trois balles de break manquées. Mais le natif de Gijón a continué dans cette voie et fait craquer son compatriote. Remportant cinq jeux consécutifs après avoir écarté une balle de débreak, Pablo Carreño Busta est allé chercher avec autorité la première manche. Mais le joueur de 23 ans a eu du répondant. En effet, dès le premier jeu de service de la tête de série numéro 1 du tournoi dans le deuxième set, Jaume Munar a obtenu une balle de break. Une opportunité manquée qui a, en réalité, été un coup de semonce.

Carreño Busta a su calmer Munar

En effet, alors que le score était de deux jeux partout, le 95eme mondial a accéléré la cadence, son adversaire ne pouvant alors plus suivre. Le résultat a été un enchaînement de quatre jeux consécutifs qui a totalement relancé cette finale. Sentant la révolte monter chez son adversaire, Pablo Carreño Busta a haussé son niveau de jeu pour s’offrir trois balles de break d’entrée de dernière manche mais ce n’est que dans le cinquième jeu que le 15eme mondial est arrivé à ses fins. Toutefois, la réponse de Jaume Munar a été immédiate avec une égalisation à trois jeux partout. C’est finalement un jeu à rallonge, avec huit égalités, qui a permis à Pablo Carreño Busta de faire la différence, concluant au service dans le jeu suivant (6-1, 2-6, 6-4 en 2h23’) pour son quatrième titre sur le circuit ATP.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



Finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Munar (ESP) : 6-1, 2-6, 6-4



Demi-finales

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 6-1, 3-6, 7-6 (5)

Munar (ESP) bat Alcaraz (ESP, WC) : 7-6 (4), 6-4



Quarts de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Kwon (CdS, n°7) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Gombos (SLQ) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Ruud (NOR, n°3) : 6-2, 6-4

Munar (ESP) bat Ivashka (BIE) : 6-7 (5), 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 7-6 (2), 6-3

Kwon (CdS, n°7) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Berankis (LIT) : 6-3, 4-6, 6-3

Gombos (SLQ) bat Delbonis (ARG, n°8) : 5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)



Alcaraz (ESP, WC) bat Lopez (ESP, n°6) : 4-6, 6-2-6, 4-

Ruud (NOR, n°3) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-2

Ivashka (BIE) bat Davidovich Fokina (ESP, n°5) : 6-1, 6-3

Munar (ESP) bat Fognini (ITA, n°2, WC) : 6-2, 6-1



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Mager (ITA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) bat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye