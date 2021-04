ATP - Marbella : Fognini n'y arrive plus

Fabio Fognini a préféré jouer en Espagne cette semaine, plutôt qu'à Cagliari, dans son pays, mais il ne va pas rester longtemps à Marbella. Le joueur italien, tête de série n°2, a en effet été balayé dès son entrée en lice dans le tournoi par l'Espagnol Jaume Munar, 95eme mondial. Fognini s'est incliné 6-2, 6-1 en 1h23. En grosse difficulté au service, l'Italien a commis 4 doubles-fautes et a eu 16 balles de break à défendre. Il n'en a sauvé que 10, et Munar l'a donc breaké à 0-0, 2-0 et 3-1 dans le premier set, et à 1-1, 3-1 et 5-1 dans le deuxième. Après avoir perdu ses trois derniers matchs, Fognini va désormais mettre le cap sur Monte-Carlo, tournoi qu'il avait remporté en 2019 et où il aura donc 500 points à défendre (l'ATP a décidé que les joueurs conservaient 50% des points acquis en 2019 pour les mêmes tournois annulés en 2020, ce qui est le cas du Masters 1000 monégasque).

Ruud solide

Une autre tête de série est tombée sèchement, en la personne d'Alejandro Davidovich Fokina (n°5), qui n'a pas existé face à Ilya Ivashka. Le Biélorusse, 115eme mondial, s'est imposé 6-1, 6-3 en 1h13, en servant 9 aces et en sauvant les 9 balles de break que s'est procuré l'Espagnol. Il lui a pris son service à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le premier set et à 3-2 dans le deuxième pour l'emporter. Autre victoire expéditive, celle de Casper Ruud, tête de série n°3, contre Gianluca Mager. Le Norvégien l'a emporté 6-3, 6-2 en 1h09. Il a pourtant perdu son service d'entrée de match, mais a enchaîné avec un débreak dans la foulée, puis un break à 3-2, puis a gagné le deuxième set en prenant le service adverse à 0-0 et 3-1, et en ne perdant que deux points sur sa mise en jeu.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 7-6 (2), 6-3

Kwon (CdS, n°7) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Berankis (LIT) : 6-3, 4-6, 6-3

Gombos (SLQ) bat Delbonis (ARG, n°8) : 5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)



Lopez (ESP, n°6) - Alcaraz (ESP, WC)

Ruud (NOR, n°3) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-2

Ivashka (BIE) bat Davidovich Fokina (ESP, n°5) : 6-1, 6-3

Munar (ESP) bat Fognini (ITA, n°2, WC) : 6-2, 6-1



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Mager (ITA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) bat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye