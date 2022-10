ATP : Mannarino, nouveau numéro 1 français

Deux victoires ont manqué à Rinderknech

TENNIS / CLASSEMENT ATP



Classement au lundi 17 octobre 2022



Adrian Mannarino (FRA) 1 036 (+2)



Gaël Monfils (FRA) 1 015 (-6)

Arthur Rinderknech (FRA) 932 (+5)

Benjamin Bonzi (FRA) 781 (+4)

Corentin Moutet (FRA) 757 (+4)

Quentin Halys (FRA) 749 (+12)



Constant Lestienne (FRA) 737 (-6)

Hugo Gaston (FRA) 639 (-3)

Richard Gasquet (FRA) 630 (+1)



Ugo Humbert (FRA) 548 (+6)

Le nouveau numéro 1 français se nomme Adrian Mannarino (34 ans). Juste récompense pour le Francilien, puisqu'il est le joueur le plus régulier de tous les Tricolores depuis le début de la saison, avec déjà sept quarts de finale disputés et un titre (son deuxième en carrière après son succès à s'Hertogenbosch en 2019), en août dernier à Winston-Salem. Cette semaine le joueur entraîné par Erwann Tortuyaux était au repos. Toutefois depuis sa défaite en... quarts de finale du tournoi d'Astana contre le Russe Andrey Rublev (8eme), vainqueur dimanche du tournoi de Gijon, le natif de Soisy-sous-Montmorency savait que si Arthur Rinderknech ne l'emportait pas en Espagne, il s'emparerait de cette place de numéro 1 français qui semblait pourtant être greffée à vie à la peau de Gaël Monfils tant que ce dernier serait toujours en activité.Mais voilà, "La Monf'", papa d'une petite fille depuis ce week-end, soigne depuis plus de deux mois maintenant ce talon droit qui l'avait contraint à jeter l'éponge contre Draper à Montréal le 12 août dernier. Rinderknech (51eme), quant à lui, s'est incliné en demi-finales à Gijon face à Sebastian Korda au lendemain de son exploit contre Pablo Carreño Busta (neuf balles de match sauvées avant de l'emporter). La voie était donc libre pour "Manna", propulsé ce lundi meilleur Français du moment devant Monfils, qui rétrograde, lui, en 44eme position. Un statut qui ne veut rien dire néanmoins pour celui qui a déjà occupé la 22eme place à l'ATP, en mars 2018. Mannarino avoue d'ailleurs qu'il échangerait volontiers sa tunique de numéro 1 français pour un classement au-delà de cette 22eme place, qui constitue son meilleur classement à ce jour.Rafael Nadal (ESP) 5 810Casper Ruud (NOR) 5 600Daniil Medvedev (RUS) 5 155Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 930Alexander Zverev (ALL) 4 860Novak Djokovic (SER) 4 320Andrey Rublev (RUS) 3 685 (+1)Taylor Fritz (USA) 3 195 (-1)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 155 (+3)...