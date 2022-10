Pourtant, Monfils n'a pourtant plus rejoué depuis le 12 août

TENNIS / CLASSEMENT ATP



Classement au lundi 24 octobre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 015 (+3)

Adrian Mannarino (FRA) 991



Arthur Rinderknech (FRA) 897

Benjamin Bonzi (FRA) 781

Corentin Moutet (FRA) 777 (+1)

Constant Lestienne (FRA) 757 (+2)



Quentin Halys (FRA) 749 (-3)

Richard Gasquet (FRA) 720 (+8)



Hugo Gaston (FRA) 639 (-3)

L'empreinte laissée à Naples par la légende du football argentin Diego Maradona, aujourd'hui décédée, est telle que les locaux se muent en supporters de tout compatriote du "Pibe de Oro" dès qu'ils en ont la possibilité. Alors imaginez le soutien dont peut bénéficier un Argentin quand il se produit sur les terres de celui dont le visage continue de s'afficher un peu partout sur les murs de la ville. Adrian Mannarino, fraîchement promu numéro 1 français pour la première fois de sa vie, en a fait les frais la semaine dernière lors du tournoi de tennis de la ville de Naples. Malheureusement pour le Francilien, le tirage au sort lui avait réservé Pedro Cachin au 1er tour. Habituellement, le 55eme au classement n'aurait probablement pas pu espérer grand-chose face à Mannarino, surtout que le Français restait sur un quart de finale à Astana la semaine précédente.La ferveur napolitaine derrière l'Argentin a changé complètement la donne, et c'est le moins bien classé des deux joueurs qui a pu avoir le dernier mot dans une ambiance semblable à celle dont il aurait pu profiter à Buenos Aires. Mannarino a donc rechuté et... n'est déjà plus le mieux classé des Tricolores. Sans jouer, sauf avec son bébé (le Français et sa femme Elina Svitolina sont parents d'une petite Skaï depuis le 15 octobre dernier), "La Monf'", toujours gêné par un problème à un pied (il n'a plus rejoué depuis son abandon contre Draper à Montréal le 12 août dernier), grimpe de trois rangs au classement ce lundi. Quarante-et-unième au classement, il redevient donc le numéro 1 français et relègue son compatriote un rang derrière lui, en 42eme position. Si Mannarino brille à Bercy, une nouvelle passation de pouvoir au sommet du tennis français est toutefois à prévoir.Rafael Nadal (ESP) 5 810Casper Ruud (NOR) 5 600Daniil Medvedev (RUS) 5 155Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 035Alexander Zverev (ALL) 4 860Novak Djokovic (SER) 4 320Andrey Rublev (RUS) 3 685Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 315 (+1)Taylor Fritz (USA) 3 195 (-1)...