ATP - Majorque : Tsitsipas prive Bonzi d'une première finale

La logique a été respectée. Ce vendredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, 6eme joueur mondial et tête de série n°2, a battu le Français Benjamin Bonzi, 56eme joueur mondial, en demi-finales du tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne, sur gazon, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h34 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, le Français s'est pourtant procuré trois balles de break. Mais, à 4-4, soit au pire des moments, le Tricolore a beau avoir sauvé deux balles de break, il a cédé sur la troisième et dernière. Dans la foulée, le Grec n'a plus eu qu'à empocher cette première manche, à sa première opportunité et sur son propre service (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, Benjamin Bonzi a sauvé une nouvelle balle de break avant finalement de perdre ce jeu de service.

21eme finale pour Tsitsipas

Fort de cet avantage en poche, Stefanos Tsitsipas est ensuite allé tranquillement conclure cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (6-4). Le 56eme joueur mondial devra donc patienter avant de disputer sa toute première finale sur le circuit ATP. En ce qui concerne le 6eme joueur mondial, ce sera pour lui une 21eme finale. Pour tenter de décrocher un treizième titre, le troisième en 2022 après Rotterdam et Rome, la tête de série n°2 devra se défaire de l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 20eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a sorti le Suisse Antoine Bellier, 303eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-6 (5), 6-2) et 1h19 de jeu.