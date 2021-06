ATP - Majorque : Ruud premier en quarts

Casper Ruud disputera les quarts de finale de son premier tournoi sur gazon de la saison. Le Norvégien, tête de série n°5 à Majorque, a décroché son billet pour les quarts en battant l'Américain Tennys Sandgren sur le score de 6-3, 6-4 en 1h08. Le n°14 mondial n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service de son adversaire, qui a pourtant réussi 11 aces, à 4-3 dans le premier set et à 1-1 dans le deuxième. Il affrontera Daniil Medvedev ou Corentin Moutet pour une place dans le dernier carré.



MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€)

Tenant du titre (en 2002, sur terre battue) : Gaston Gaudio (ARG)



Deuxième tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Moutet (FRA)

Ruud (NOR, n°5) bat Sandgren (USA) : 6-3, 6-4

Carreno Busta (ESP, n°4) - Vesely (RTC)

Thompson (AUS) - Klein (SLQ, Q)



Humbert (FRA, n°7) ou Kecmanovic (SLO) - Carballes Baena (ESP, Q) ou Querrey (USA)

Travaglia (ITA) - Bautista Agut (ESP, n°3, WC)

Khachanov (RUS, n°6) - Lopez (ESP)

Mannarino (FRA) - Thiem (AUT, n°2, WC)



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Moutet (FRA) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-2

Sandgren (USA) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 7-5

Ruud (NOR, n°5) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-6 (4)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) bat Caruso (ITA) : 7-6 (2), 6-2

Thompson (AUS) bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Klein (SLQ, Q) bat Lajovic (SLO, n°8) : 6-4, 7-6 (2)



Humbert (FRA, n°7) - Kecmanovic (SLO)

Carballes Baena (ESP, Q) - Querrey (USA) : interrompu à 7-5, 4-6

Travaglia (ITA) bat Pella (ARG) : 7-5, 7-6 (4)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) bat Pouille (FRA, Q) : 7-6, (7), 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Kuhn (ESP, Q) : 6-1, 7-6 (4)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye