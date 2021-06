Deux de nos Français en lice cette semaine à Majorque (Ugo Humbert, titré dimanche à Halle, et Gilles Simon participent également au tournoi) se présenteront devant des montagnes au deuxième tour. Tandis qu'Adrian Mannarino, vainqueur la veille de l'Allemand Jan-Lennard Struff, défiera l'Autrichien Dominic Thiem, certes moins monstrueux sur gazon que sur les autres surfaces mais cinquième au classement, Corentin Moutet, lui, se frottera à un autre cador du circuit, en la personne du Russe Daniil Medvedev, dauphin de Novak Djokovic à l'ATP. Lundi, le jeune Francilien de 22 ans classé au 85eme rang dans la hiérarchie s'en est en effet beaucoup mieux sorti que son compatriote Gaël Monfils contre le même adversaire, la semaine dernière à Halle (défaite 6-4, 6-4 de l'ancien membre du Top 10).

Simon a tout donné contre Ruud

Le numéro 1 français avait buté d'entrée en Allemagne sur Lloyd Harris. Moutet, lui, n'a fait qu'une bouchée (6-4, 6-2) du Sud-Africain classé beaucoup plus haut que lui (51eme). Il lui faudra maintenant un exploit pour poursuivre sa route en Espagne. Il en fallait un également à Gilles Simon, opposé au numéro 14 mondial Casper Ruud. Le Niçois a fait mieux que résister face au Norvégien (défaite 6-4, 7-6), qui disputait lundi son premier match sur gazon cette saison. Malheureusement pour Simon, dans les deux sets, son adversaire, vainqueur du tournoi de Genève une semaine avant Roland-Garros, a eu le dernier mot. Le vétéran français de plus en plus près de basculer hors du Top 100 avait déjà pris la porte d'entrée à Stuttgart et Halle.



MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€)

Tenant du titre (en 2002, sur terre battue) : Gaston Gaudio (ARG)



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Moutet (FRA) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-2

Munar (ESP) - Sandgren (USA)

Ruud (NOR, n°5) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-6 (4)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) - Caruso (ITA)

Thompson (AUS) bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Q - Lajovic (SLO, n°8)



Humbert (FRA, n°7) - Kecmanovic (SLO)

Q - Querrey (USA)

Travaglia (ITA) - Pella (ARG)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) - Q

Q - Lopez (ESP)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye