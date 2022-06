ATP - Majorque : Medvedev sèchement battu par Bautista Agut, Tsitsipas lâche un set

Daniil Medvedev tombe de haut. Ce jeudi, le tenant du titre russe, numéro un mondial et tête de série n°1, a été sèchement battu, en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne, sur gazon, par l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 20eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h11 de jeu. Dans la première manche, le Russe a été breaké blanc d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break dans la foulée, tout en n'ayant pas réussi à convertir sa balle de débreak juste après. Fort de cet avantage toujours en poche, l'Espagnol a conclu ce premier set, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, Daniil Medvedev a de nouveau été breaké blanc. A 4-2, le mieux classé des deux a sauvé une balle de double-break, avant de s'incliner sur la deuxième, pour ensuite laisser filer le match dans la foulée (6-2).

Tsitsipas a été accroché

Pour Stefanos Tsitsipas, ce fut aussi compliqué, mais à l'arrivée, la victoire est au bout. Le Grec a validé son ticket pour le dernier carré, après son succès contre l'Américain Marcos Giron, 67eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (5), 4-6, 6-3) et 2h35 de jeu. Dans la première manche, et malgré une première balle sauvée, l'Américain a alors perdu son service à 2-2, avant de recoller à 4-4. A 5-5, les deux joueurs se sont ensuite pris chacun un service, pour aller au tie-break. Un jeu décisif glané par le Grec, à sa première opportunité (7-6 (5)). Dans la deuxième manche, Marcos Giron a obtenu une première balle de break à 1-1, puis deux autres à 3-3, avant de prendre enfin le service de son adversaire du jour, au meilleur des moments, soit à 4-4, pour égaliser à une manche partout, dans la foulée, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le moins bien classé des deux a obtenu deux balles de break d'entrée, avant de sauver, à son tour, une balle de break puis de céder, au pire des moments, soit à 3-4. Stefanos Tsitsipas n'a ensuite plus eu qu'à conclure, sur sa deuxième balle de match (6-3).