ATP - Majorque : Medvedev lâche un set mais rejoint les quarts

Il ne s'est pas facilité la tâche. Finalement, ce mercredi, le tenant du titre russe Daniil Medvedev, numéro un mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne, sur gazon, après sa victoire contre son compatriote Aslan Karatsev, 43eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 6-3, 6-2) et 2h19 de jeu. Dans la première manche, à 2-2, Daniil Medvedev a perdu son service le premier, avant de gâcher quatre opportunités de débreaker dans la foulée. A 5-3, Aslan Karatsev a alors obtenu deux nouvelles balles de break, synonymes alors de balles de set, avant de conclure, dans la foulée, sur son propre service (6-4).

Double break dans la troisième et dernière manche

Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les sept premiers jeux. A 4-3 en faveur de Medvedev, Karatsev a fini par perdre son service, au plus mauvais des moments. Car dans la foulée, et même s'il s'y est repris à deux fois, le mieux classé des deux a égalisé à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et troisième manche, cette fois, le moins bien classé des deux a été breaké d'entrée. Le numéro un mondial a ensuite continué sur sa lancée, avec un double break réalisé à 3-1. Fort de ce double avantage en poche et solide sur son propre service, Daniil Medvedev a mis un point final à cette rencontre, au bout de sa deuxième balle de match (6-2).