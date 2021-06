ATP - Majorque : Medvedev est prêt pour Wimbledon !

MAJORQUE (Espagne, ATP 250, gazon, 783 655€),

Finale

Demi-finales

Mannarino (FRA)

Quarts de finale

Mannarino (FRA)

Huitièmes de finale

Moutet (FRA)

Humbert (FRA, n°7)

Mannarino (FRA)

Premier tour

Moutet (FRA)

Simon (FRA)

Humbert (FRA, n°7)

Pouille (FRA, Q)

Mannarino (FRA)

Daniil Medvedev a bien fait de demander une wild-card à la dernière minute pour disputer le tournoi de Majorque ! Le n°2 mondial a remporté ses quatre matchs, dont la finale ce samedi au détriment de Sam Querrey.Face à cet adversaire qu'il n'avait affronté, et battu, qu'une fois, sur le gazon d'Eastbourne il y a quatre ans, Medvedev a livré une prestation très solide. Il a servi 10 aces (contre 11 pour l'Américain), pour aucune double-faute, et n'a eu aucune balle de break à défendre. Et le Russe s'est montré très efficace sur le service adverse en breakant trois fois en quatre occasions : à 3-3 dans le premier set, et à 0-0 et 4-2 dans le deuxième. Grâce à cette victoire, celui va revenir à 1833 points de Novak Djokovic au classement de ce lundi décroche le onzième titre de sa carrière, le deuxième cette saison après celui de Marseille en mars, et le sixième en ATP 250. Jan-Lennard Struff, son adversaire au premier tour de Wimbledon (où il n'a jamais dépassé le troisième tour en trois participations) a de quoi se méfier.bat Querrey (USA) : 6-4, 6-2bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 3-6, 6-3, 6-2bat: 6-4, 6-3bat Ruud (NOR, n°5) : 7-5, 6-1bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-4bat Bautista Agut (ESP, n°3, WC) : 6-3, 7-6 (4)bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-4bat: 6-4, 6-2bat Sandgren (USA) : 6-3, 6-4bat Vesely (RTC) : 6-4, 6-4bat Klein (SLQ, Q) : 6-4, 6-4bat: forfaitbat Travaglia (ITA) : 6-3, 7-5bat Khachanov (RUS, n°6) : 4-6, 6-2, 6-4bat Thiem (AUT, n°2, WC) : 2-5 abandon- Byebat Harris (AFS) : 6-4, 6-2bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 7-5bat: 6-4, 7-6 (4)- Byebat Caruso (ITA) : 7-6 (2), 6-2bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2bat Lajovic (SLO, n°8) : 6-4, 7-6 (2)bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 7-6 (3), 6-2bat Carballes Baena (ESP, Q) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)bat Pella (ARG) : 7-5, 7-6 (4)- Byebat: 7-6, (7), 3-6, 6-4bat Kuhn (ESP, Q) : 6-1, 7-6 (4)bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3- Bye