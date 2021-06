ATP - Majorque : Mannarino rejoint Thiem au deuxième tour

How on earth did that make it over the net 🤭@AdrianMannarino with a ridiculous tweener in Mallorca. #ATPMallorca pic.twitter.com/EcdV3c19hQ

MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€)

Premier tour

Moutet (FRA)

Simon (FRA)

Humbert (FRA, n°7)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Ca passe encore pour Adrian Mannarino. Tellement malheureux sur terre battue (sept éliminations d'entrée en sept tournois joués), le Francilien a retrouvé des couleurs depuis le coup d'envoi de la saison sur gazon.Une victoire en deux sets (7-6, 6-3) et 1h26 de jeu pour le Français, qui ne s'est pas laissé surprendre par le récent huitième de finaliste à Paris et qui avait créé la sensation à Halle cinq jours plus tôt en faisant chuter d'entrée le numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Solide, comme il l'avait déjà été au Queen's il y a six jours contre le Britannique Broady, le 42eme mondial n'a concédé aucun break contre l'Allemand légèrement moins bien classé que lui (45eme) et qu'il a su, lui, breaker en revanche, en dépit de la difficulté de surpendre sur sa mise en jeu le géant, précisément réputé pour ses qualités de serveur. Un premier test que Mannarino a réussi avec mention. Un deuxième attend au tour suivant notre représentant, qui, lui qui n'a plus foulé la surface depuis près de deux ans et son élimination d'entrée à Wimbledon (contre l'Américain Sam Querrey).