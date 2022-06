ATP - Majorque : Kyrgios forfait, Bellier crée la surprise

What a win! 🤩



Deux sensations pour débuter la journée du côté de Majorque ! Attraction du tournoi même s'il n'est pas tête de série, Nick Kyrgios, qui avait battu Laslo Djere pour son entrée en lice, a été contraint de déclarer forfait pour son huitième de finale contre Roberto Bautista Agut, tête de série n°5. L'Australien, n°45 mondial, a expliqué avoir ressenti une douleur aux abdominaux ce matin, et le médecin lui a conseillé de ne pas prendre de risques, à quelques jours du coup d'envoi de Wimbledon.. Le Genévois de 25 ans s'est imposé 6-3, 6-4 en 1h25, et décroche ainsi sa deuxième victoire dans le tableau principal d'un tournoi ATP, la première étant intervenue au premier tour contre Federico Delbonis. Auteur de 10 aces (pour 7 doubles-fautes), Bellier a sauvé les 13 balles de break que s'est procuré "PCB", en montant très souvent à la volée. Il s'est de son côté montré deux efficace sur les balles de break, en convertissant les deux qui se sont offertes à lui, à 3-2 dans le premier set et 4-4 dans le deuxième. Le Suisse peut toujours espérer poursuivre sa belle semaine, puisqu'il défiera un joueur non tête de série en quarts, Tallon Griespoor.