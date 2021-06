ATP - Majorque : Humbert forfait pour son huitième

La série de victoires de Ugo Humbert s'arrête à six ! Vainqueur du tournoi de Halle dimanche et même de huit des neuf matchs qu'il a disputés sur gazon cette saison, le n°25 mondial a ressenti une douleur aux abdominaux et a déclaré forfait pour son huitième de finale à Majorque, où il devait affronter ce mercredi Sam Querrey (60eme), qu'il avait battu en trois sets il y a huit jours à Halle. Mardi, le Messin était pourtant bien entré dans son tournoi, en battant Miomir Kecmanovic en trois manches, mais il ne souhaite sans doute pas prendre de risques à cinq jours du coup d'envoi de Wimbledon, où il sera tête de série n°22. Et avec une saison sur gazon très réussie après une saison sur terre battue très décevante, le Français peut rêver de la deuxième semaine s'il arrive à 100% de ses moyens.



MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€),

Tenant du titre (en 2002, sur terre battue) : Gaston Gaudio (ARG)



Deuxième tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-2

Ruud (NOR, n°5) bat Sandgren (USA) : 6-3, 6-4

Carreno Busta (ESP, n°4) - Vesely (RTC)

Thompson (AUS) - Klein (SLQ, Q)



Querrey (USA) bat Humbert (FRA, n°7) : forfait

Travaglia (ITA) - Bautista Agut (ESP, n°3, WC)

Lopez (ESP) bat Khachanov (RUS, n°6) : 4-6, 6-2, 6-4

Mannarino (FRA) bat Thiem (AUT, n°2, WC) : 2-5 abandon



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Moutet (FRA) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-2

Sandgren (USA) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 7-5

Ruud (NOR, n°5) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-6 (4)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) bat Caruso (ITA) : 7-6 (2), 6-2

Thompson (AUS) bat Andujar (ESP) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Klein (SLQ, Q) bat Lajovic (SLO, n°8) : 6-4, 7-6 (2)



Humbert (FRA, n°7) bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 7-6 (3), 6-2

Querrey (USA) bat Carballes Baena (ESP, Q) : 5-7, 6-4, 7-6 (3)

Travaglia (ITA) bat Pella (ARG) : 7-5, 7-6 (4)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) bat Pouille (FRA, Q) : 7-6, (7), 3-6, 6-4

Lopez (ESP) bat Kuhn (ESP, Q) : 6-1, 7-6 (4)

Mannarino (FRA) bat Struff (ALL) : 7-6 (3), 6-3

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye