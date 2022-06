ATP - Majorque : Bonzi s'offre Shapovalov, Tsitsipas sans forcer

Benjamin Bonzi n'a pas fait de détails. Ce mercredi, le Français, 56eme joueur mondial, a éliminé le Canadien Denis Shapovalov, 16eme joueur mondial et tête de série n°3, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne, sur gazon, en deux manches (6-4, 6-1) et 1h08 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant le Français qui a été breaké, blanc, le premier, à 1-1. Le Tricolore a assez rapidement su surmonter son handicap pour égaliser à 3-3. A 4-3, Benjamin Bonzi a ensuite obtenu une nouvelle balle de break, avant de prendre finalement un nouveau service à son adversaire du jour, à 5-4, pour empocher cette première manche à sa première opportunité (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le moins bien classé des deux a bataillé sur ses trois dernières mises en jeu, sauvant alors un total de huit balles de break. A 2-1, le 56eme joueur mondial a donc su à la fois rester solide au service et prendre les deux derniers de son adversaire, dont le dernier blanc, pour s'imposer sur sa première balle de match (6-1).

Tsitsipas ne tremble pas

Stefanos Tsitsipas n'est pas tombé dans le piège. Le Grec, 6eme joueur mondial et tête de série n°2, a éliminé le Biélorusse Ilya Ivashka, 40eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h24 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, le Grec s'est procuré deux premières balles de break, mais sans parvenir à ses fins. Ce n'était que partie remise puisqu'à 3-3, Stefanos Tsitsipas s'y est repris à deux fois avant de prendre enfin le service de son adversaire du jour, pour ensuite aller empocher cette première manche à sa première opportunité (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a, cette fois, breaké son adversaire d'entrée. Fort de cet avantage en poche, le 6eme joueur mondial a ensuite remporté cette rencontre, après deux balles de match (6-4). En revanche, c'est terminé pour l'Argentin Sebastian Baez, 36eme joueur mondial et tête de série n°8, tombé face à l'Allemand Daniel Altmaier, 64eme joueur mondial, en trois sets (6-2, 2-6, 6-4) et 1h40 de jeu.