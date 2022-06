ATP - Majorque : Bonzi passe sur abandon

Bonzi advances 👉@BenjaminBonzi is moving on in Mallorca after Tabilo is forced to retire with injury#MallorcaChampionships pic.twitter.com/bBmPnjrT2O

— Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2022

Et maintenant, Shapovalov !

Benjamin Bonzi a fêté par une victoire son nouveau statut de n°2 français au classement ATP ! Le 56eme joueur mondial a en effet franchi le premier tour sur le gazon de Majorque, en bénéficiant d'un petit coup de pouce du destin, avec l'abandon de son adversaire, Alejandro Tabilo (80eme). Contraint de déclarer forfait pour son quart de finale à Stuttgart contre Oscar Otte car il était malade, puis battu d'entrée en trois sets par Stefanos Tsitsipas à Halle, le Français a choisi Majorque comme dernier tournoi de préparation avant WimbledonFace à cet adversaire qu'il avait déjà battu au Challenger de Zagreb l'an passé, Benjamin Bonzi était assez largement supérieur. Auteur de 4 aces et 60% de premières balles, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré Tabilo, à 2-2 dans le premier set. Une petite frayeur qui l'a conduit à breaker sur sa première occasion du match, ce qui lui a permis d'empocher la manche. Dans la deuxième, Tabilo a tenu jusqu'à 2-2, avant de céder une nouvelle fois sa mise en jeu. A 4-2, le Chilien, boitillant, a préféré jeter l'éponge, afin de préserver ses chances pour Wimbledon, qui débute la semaine prochaine."Ici, il faut plus chaud, plus humide, les rebonds sont plus hauts, ça fuse beaucoup plus. J'ai plutôt bien servi, je me suis appuyé sur ma première balle. Au prochain tour, contre Shapovalov, un super joueur, ce ne sera pas un match facile mais il y a toujours quelque chose à faire sur gazon", a confié le Gardois après le match. Même si le Canadien est bien mieux classé que Bonzi (16eme mondial), le Français aura tout de même une belle carte à jouer,