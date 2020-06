ATP : Mahut déclare son amour au Queen’s

Comme toute la saison sur gazon, le tournoi du Queen’s a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. C’est ce samedi que les qualifications du prestigieux tournoi londonien auraient dû débuter, et Nicolas Mahut (38 ans, n°3 mondial en double) a eu une pensée pour ce tournoi qu’il aime tant, et a écrit un petit mot sur ses réseaux sociaux. « Le Queen’s a toujours été un tournoi spécial pour moi. L’atmosphère, les fans, les officiels, le club house, les magnifiques courts en gazon, rendent ce tournoi à part dans l’histoire du tennis. Pour moi, le Queen’s, ainsi que Wimbledon, sont ma période préférée de la saison. Bien sûr, j’ai de supers souvenirs là-bas. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer certains de mes meilleurs matchs là-bas, contre Rafa, Andy… J’ai joué la finale du simple en 2007 avec une balle de match contre Andy Roddick, d’autres matchs de simples inoubliables, gagné deux fois le double avec Pierre-Hugues. Ne pas pouvoir jouer en 2020 me brise le cœur mais ce sentiment spécial ne partira jamais. Je souhaite le meilleur à Stephen (Farrow, le directeur du tournoi), au staff tout entier et aux fans du Queen’s. On se voit très bientôt. »

Mahut a battu Nadal en 2007

Le natif d’Angers a participé à quatorze reprises au tournoi du Queen’s en simple depuis 2003 (20 victoires - 14 défaites) et a disputé la finale en 2007 contre Andy Roddick (perdue 6-4, 6-7, 6-7) après avoir battu Ivan Ljubicic, Rafael Nadal et Arnaud Clément durant la semaine. En double, il a joué treize fois le Queen’s (13 victoires - 11 défaites), et s’est imposé en 2015 et 2016 avec Pierre-Hugues Herbert. Rendez-vous en 2021 ?