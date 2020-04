ATP : Mahut continue au moins jusqu’en 2021

Prolongation de carrière, Jeux Olympiques, John Isner, @gamersducoeur et petit Quiz final... Le Best-of de notre Live Instagram avec @nmahut. pic.twitter.com/hmsrOzikeK

Mahut "J'ai juste décalé ma réflexion d'un an"

Agé de 38 ans et vainqueur de 30 titres en double, dont tous les tournois du Grand Chelem et le Masters (avec Pierre-Hugues Herbert), Nicolas Mahut (n°1 mondial de la spécialité en 2016) s’est fixé un dernier grand objectif : remporter une médaille aux Jeux Olympiques., aujourd’hui n°1 mondiale, et elle espérait bien monter sur le podium à Tokyo en juillet prochain. Mais les Jeux Olympiques ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, et Nicolas Mahut, qui aura 39 ans en janvier, va devoir rester au top un an de plus. En tout cas, pas question pour lui de parler de retraite, comme il l’a évoqué dans un live Instagram avec We are tennis France.« Je prolonge jusqu’en 2021 mais ce n’est pas un scoop. Je n’avais pas annoncé que j’arrêtais ma carrière à la fin de cette année. J’avais dit que je restais à 100% concerné et que je faisais le maximum jusqu’aux JO, et que derrière j’allais entrer en phase de réflexion pour savoir si je continuais et de quelle manière. Je me laissais toutes les options possibles. A partir du moment où les Jeux ont été reportés d’un an, la question ne se pose pas, j’ai juste décalé d’un an ma réflexion », explique l’Angevin. Numéro 3 mondial au moment de la suspension de la saison (au moins jusqu’au 12 juillet),, après avoir perdu ses trois matchs d’ATP Cup avec Edouard Roger-Vasselin et au premier tour de l’Open d’Australie avec Pierre-Hugues Herbert.