ATP - Madrid : Tsitsipas domine Rublev pour rallier les demi-finales

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Stefanos Tsitsipas compte bien enchaîner. Le Grec, sacré à Monte-Carlo, sera bien présent dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid. A cette fin, il a dominé Andrey Rublev dans un match accroché. Le numéro 5 mondial a démarré tambour battant avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Sans la moindre balle de débreak à écarter, Stefanos Tsitsipas n’a pas forcé son talent pour empocher le premier set dès que l’occasion s’est présentée. Un ascendant que le Grec aurait pu conforter dès le premier jeu de la deuxième manche mais il a manqué deux occasions de prendre le service d’Andrey Rublev. Le Russe, quant à lui, a bien moins hésité dans le sixième jeu pour prendre l’avantage et même égaliser à un set partout en breakant à nouveau Stefanos Tsitsipas. La dernière manche a vu les deux joueurs se tenir en respect, ne connaissant pas de difficultés au service. Si le Grec a été le premier à fendre l’armure avec une balle de break sauvée dans le septième jeu, c’est le Russe qui a cédé. Sur un jeu blanc, la tête de série numéro 4 a pris le service de son adversaire et a engagé dans la foulée pour conclure la rencontre. Dos au mur, Andrey Rublev a tout tenté et obtenu deux balles de débreak. Toutefois, Stefanos Tsitsipas les a toutes écartées avant d’aller chercher la victoire sur sa première balle de match (6-3, 2-6, 6-4 en 2h01’). Félix Auger-Aliassime ou Alexander Zverev sera sur son chemin ce samedi lors des demi-finales.bat Hurkacz (POL, n°12) : 6-3, 6-4bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 1-6, 6-3bat Rublev (RUS, n°6) : 6-3, 2-6, 6-4Auger-Aliassime (CAN, n°8) - A.Zverev (ALL, n°2)bat Murray (GBR, WC) : forfaitbat Lajovic (SER, Q) : 7-5, 6-3bat Goffin (BEL, Q) : 6-3, 5-7, 7-6 (9)bat Norrie (GBR, n°9) : 6-4, 6-7 (4), 6-3bat Evans (GBR) : 7-6 (7), 7-5bat Dimitrov (BUL) : 6-3, 6-4bat Sinner (ITA, n°10) : 6-1, 6-2bat Musetti (ITA, Q) : 6-3, 1-0 abandon