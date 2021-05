Bublik a encore frappé, Karatsev au tapis



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Huitièmes de finale

2eme tour

Paire (FRA)

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Classé au 27eme rang dans la hiérarchie, Aslan Karatsev ne fait pas partie des têtes de série de ce Masters 1000 de Madrid. Il n'empêche que le cogneur russe de 27 ans faisait partie des outsiders cette semaine sur les courts en terre battue madrilènes. Ne serait-ce que pour ses prestations impressionnantes accumulées depuis les début de la saison. Pourtant,Quelques jours après avoir atteint la finale à Belgrade, où il s'était offert le numéro 1 mondial Novak Djokovic sur sa route, et au lendemain de son énième exploit, aux dépens de Diego Schwartzman, 9eme mondial,Malgré un break réussi d'entrée, le joueur ayant manifestement choisi d'attendre d'avoir 27 ans pour éclater à la face de la planète tennis en se hissant notamment dans le dernier carré lors du dernier Open d'Australie a subi la loi pendant 1h15 du jeune Kazakh de 23 ans., pas loin d'être injouable sur ses mises en jeu (14 aces, 77% de points gagnés sur ses premières balles). Quart de finaliste à Miami en mars (défaite contre Sinner malgré une très belle résistance) pour la première fois de sa vie,Avec Andrey Rublev (27), Stefanos Tsitsipas (27), Sinner (19) et... Karatsev (19 également), il est l'un des cinq joueurs qui a remporté le plus de victoires (19 pour lui aussi) depuis le début de la saison.