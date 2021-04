ATP - Madrid : Sans Djokovic ?

Gaël Monfils ne sera vraisemblablement pas le seul absent marquant du Masters 1000 de Madrid, qui se déroulera du 2 au 9 mai sans le numéro 1 français, encore forfait. Novak Djokovic devrait en effet renoncer lui aussi. Ce mardi, le quotidien sportif espagnol Marca assure que le numéro 1 mondial a décidé de faire l'impasse sur le rendez-vous madrilène pour ne faire son retour qu'une semaine plus tard, à l'occasion du deuxième Masters 1000 de la saison sur terre battue et dernier véritable rendez-vous de taille pour peaufiner les derniers réglages avant Roland-Garros : le tournoi de Rome. Après sa défaite en demi-finales à Belgrade, sur ses terres, face au redoutable cogneur russe Aslan Karatsev à l'issue d'un terrible combat de plus de trois heures de jeu, Djokovic, qui n'avait jamais été défait en Serbie depuis son arrivée chez les professionnels, abandons (deux) exceptés, avait déjà tenu un discours qui pouvait laisser penser qu'il zapperait Madrid. « Je ne sais pas, j'en ai marre de faire des plans, pour être honnête. Les Grands Chelems restent la priorité », avait répondu le Serbe, interrogé sur la possibilité qu'il soit présent dans la capitale espagnole une semaine plus tard.

Rome et Belgrade uniquement avant Roland-Garros ?

Des propos plus lisibles encore aujourd'hui alors que Marca assure que le Masters 1000 Madrilène se passera du triple vainqueur de l'épreuve (en 2011, 2016 et 2019). Djokovic, de son côté, n'a encore rien affirmé ni officialisé. Toutefois, il semble acquis que le vainqueur du dernier Open d'Australie devrait sérieusement alléger son programme de préparation pour Roland-Garros, qui devrait donc passer uniquement par Rome (Masters 1000) et Belgrade, avec au menu le deuxième tournoi de la capitale serbe en un mois (du 22 au 29 mai). Entre Rome et Belgrade 2, le numéro 1 mondial devrait par ailleurs s'autoriser une semaine de repos. Le tout dans le but de ne pas passer au travers Porte d'Auteuil, comme il l'avait fait récemment à Monte-Carlo avec cette sortie de piste dès les huitièmes de finale face à Daniel Evans pour le coup d'envoi de la saison sur terre battue.