ATP - Madrid : Rublev rejoint les quarts de finale

Il a fini par avoir le dernier mot. Ce jeudi, le Russe Andrey Rublev, 8eme joueur mondial et tête de série n°6, a validé son ticket pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, après sa victoire contre le Britannique Daniel Evans, 36eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (7), 7-5) et 2h28 de jeu. Dans la première manche, le Russe a été breaké d'entrée, avant, à 2-3, de s'y reprendre à deux fois pour refaire son retard. Malgré une nouvelle balle de break dans la foulée, Andrey Rublev a donc été poussé au tie-break par son adversaire du jour. Un jeu décisif particulièrement serré et finalement remporté par le mieux classé des deux, à sa troisième opportunité et avec une balle de set adverse à sauver également (7-6 (7)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, c'est le 8eme joueur mondial qui a breaké le premier, à 1-1 et à sa deuxième opportunité. Après avoir perdu son avantage à 3-2, malgré une première balle sauvée, la tête de série n°6 a eu une opportunité de le reprendre, dans la foulée avant d'avoir trois autres possibilités juste après, à 4-4. Entre ces deux jeux, le Russe a lui-même dû batailler avec deux balles de break sauvées. Finalement, au meilleur des moments, soit à 5-5, Andrey Rublev a effectué le break, sur sa troisième possibilité, avant de conclure dans la foulée (7-5). Qualification également pour le Polonais Hubert Hurkacz, 14eme joueur mondial et tête de série n°12, contre le Serbe Dusan Lajovic, 77eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h37 de jeu.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Murray (GBR, WC) : forfait

Hurkacz (POL, n°12) bat Lajovic (SER, Q) : 7-5, 6-3

Nadal (ESP, n°3) - Goffin (BEL, Q)

Norrie (GBR, n°9) - Alcaraz (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°6) bat Evans (GBR) : 7-6 (7), 7-5

Dimitrov (BUL) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Sinner (ITA, n°10)

Musetti (ITA, Q) - A.Zverev (ALL, n°2)