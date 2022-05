A l'image de Jannik Sinner lundi, début de tournoi compliqué pour Andrey Rublev. Exempt du 1er tour car tête de série numéro 6 lors de ce Masters 1000 à Madrid, le Russe s'est qualifié dans la douleur pour les 8emes de finale. Pour cela, sur la terre battue espagnole, ce dernier est venu à bout de Jack Draper en trois sets (2-6, 6-4, 7-5) et 2h21 de jeu. Après avoir créé la surprise lors de son entrée en lice en éliminant l'Italien Lorenzo Sonego (6-4, 6-3), le Britannique a mieux démarré et a pris la première manche en réalisant deux fois le break. Derrière, la réaction du récent vainqueur à Belgrade n'a pas été limpide mais elle a suffi pour se sortir du piège tendu par celui qui a bénéficié d'une wild card. Toujours en vie, Rublev pourrait affronter l'Espagnol Roberto Bautista Agut si la logique est respectée d'ici là. Car après avoir écrasé l'Américain Jenson Brooksby ce mardi (6-0, 6-2), ce dernier a désormais rendez-vous avec le Britannique Dan Evans. A noter, que Hubert Hurkacz et Marin Cilic ont eux connu des difficultés pour passer l'embûche du 1er tour. Sur la terre battue madrilène, le Polonais et le Croate l'ont respectivement emporté contre le Bolivien Hugo Dellien (7-5, 6-7, 6-3) et l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas (6-3, 3-6, 6-4).



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Monfils (FRA)

Murray (GBR, WC) - Shapovalov (CAN, n°14)

Hurkacz (POL, n°12) - Davidovich Fokina (ESP)

Lajovic (SER, Q) - Ruud (NOR, n°5)



Nadal (ESP, n°3) - Kecmanovic (SER) ou Bublik (KAZ)

Goffin (BEL, Q) - Van de Zandschulp (PBS) ou Carreño Busta (ESP, n°16)

Norrie (GBR, n°9) - Isner (USA)

Basilashvili (GEO) - Alcaraz (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°6) bat Draper (GBR, WC) : 2-6, 6-4, 7-5

Evans (GBR) - Bautista Agut (ESP, n°17)

Schwartzman (ARG, n°13) - Dimitrov (BUL)

Pouille (FRA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Tiafoe (USA) ou Garin (CHI)

De Minaur (AUS) - Sinner (ITA, n°10)

Opelka (USA, n°15) ou Korda (USA) - Musetti (ITA, Q)

Cilic (CRO) - A.Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Monfils (FRA) bat Gimeno Valero (ESP, WC) : 6-3, 6-0

Murray (GBR, WC) bat Thiem (AUT, PR) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°14) bat Humbert (FRA, LL) : 7-6 (1), 6-3



Hurkacz (POL, n°12) bat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-7 (11), 6-3

Davidovich Fokina (ESP) bat Harris (AFS) : 7-5, 6-3

Lajovic (SER, Q) bat Coric (CRO) : 6-3, 4-6, 6-4

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

Kecmanovic (SER) - Bublik (KAZ)

Goffin (BEL, Q) bat Karatsev (RUS) : 6-2, 7-5

Van de Zandschulp (PBS) - Carreño Busta (ESP, n°16)



Norrie (GBR, n°9) bat Kwon (CdS, Q) : 7-5, 7-5

Isner (USA) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (8), 6-4

Basilashvili (GEO) bat Fognini (ITA) : 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Draper (GBR, WC) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-3

Evans (GBR) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°17) bat Brooksby (USA) : 6-0, 6-2



Schwartzman (ARG, n°13) bat Paire (FRA, Q) : 6-2, 6-7 (5), 6-1

Dimitrov (BUL) bat Cressy (USA, Q) : 6-2, 7-6 (4)

Pouille (FRA, WC) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye

Tiafoe (USA) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) bat Martinez (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-3

Sinner (ITA, n°10) bat Paul (USA) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3



Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)

Musetti (ITA, Q) bat Ivashka (BIE) : 2-6, 6-3, 7-5

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye