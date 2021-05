ATP - Madrid (Q) : Herbert et Cazaux à une victoire du tableau principal

S’ils sont actuellement quatre, les joueurs français pourraient être deux de plus dans le tableau principal du Masters 1000 de Madrid. En effet, les deux Tricolores engagés dans le tableau de qualifications, qui distribue sept billets en deux tours, ne sont plus qu’à un succès d’en obtenir un. Tout d’abord, Pierre-Hugues Herbert n’a pas laissé la moindre chance à Tennys Sandgren, tête de série numéro 4 de ces qualifications. Eliminé dès les huitièmes de finale à Estoril, le 86eme joueur mondial n’a pas perdu de temps avant de rebondir. Avec le break très tôt dans la première manche, le Français a pensé être à l’abri mais l’Américain est revenu à hauteur dans le septième jeu. Dans la foulée, Pierre-Hugues Herbert a une nouvelle fois breaké avant de conclure le set au service. Prenant de nouveau la mise en jeu de Tennys Sandgren au début de la deuxième manche, le Tricolore n’a pas été inquiété, s’offrant même un double avantage au terme du cinquième jeu. C’est sur un jeu blanc que le 86eme joueur mondial s’impose (6-3, 6-2 en 1h13’) avec un duel face à Gianluca Mager pour une place dans le tableau principal.

Quelle performance signée Cazaux !

Si la victoire de Pierre-Hugues Herbert n’est pas une surprise en soi, c’est le cas pour Arthur Cazaux, qui bénéficie d’une invitation des organisateurs pour prendre part à ces qualifications. Opposé au 65eme joueur mondial Sebastian Korda, le 603eme mondial a fini par avoir le dernier mot, lui qui restait sur deux défaites sèches sur le circuit ATP lors des qualifications du Masters 1000 de Paris-Bercy l’an passé et du tournoi de Marseille cette année. Très tôt dans la première manche, le Français a pris le service de son adversaire mais ce dernier a recollé dans le septième jeu. Sans trembler, Arthur Cazaux a parfaitement abordé le jeu décisif pour remporter la première manche. Comme à l’entame du match, le Tricolore a pris le service de son adversaire dès le premier jeu mais Sebastian Korda a une nouvelle fois trouvé les ressources pour revenir à deux jeux partout. Mais, cette fois, Arthur Cazaux a repris l’avantage dans le septième jeu, écartant une balle de débreak avant de conclure la rencontre sur son service à sa quatrième balle de match (7-6, 6-4 en 1h28’). Alexei Popyrin, tête de série numéro 10 des qualifications, sera son adversaire sur le chemin du tableau principal.