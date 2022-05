ATP - Madrid : Murray déclare forfait avant son huitième contre Djokovic

Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness 😔

We wish you a speedy recovery, @andy_murray! 😘



🏟️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl



— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 5, 2022

Murray avait sorti Thiem et Shapolavov

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Huitièmes de finale

Pour les grandes retrouvailles, il faudra donc encore patienter quelque peu. Ce jeudi, malade, le Britannique Andy Murray, ancien numéro un, aujourd'hui 78eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, a déclaré forfait avant son huitième de finale du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue. Son prochain adversaire était censé être le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et tête de série n°1.Cette rencontre aurait dû ouvrir le programme chez les hommes, ce jeudi, sur le Manolo Santana Stadium, à partir de 12h00. Pour officialiser cette nouvelle, l'organisation de ce Masters 1000 de Madrid en Espagne s'est emparée de son compte Twitter officiel, pour ainsi indiquer : "Malheureusement, Andy Murray ne peut pas se rendre au Manolo Santana Stadium pour cause de maladie. Nous te souhaitons un prompt rétablissement, Andy Murray ! Au lieu de cela, Andrey Rublev et Daniel Evans ouvriront le programme de la journée sur le court central."Cela faisait plus de cinq ans, et plus précisément depuis le mois de janvier 2017 du côté de Doha, que les deux hommes ne s'étaient plus affrontés sur un court Depuis 2019, Andy Murray joue avec une hanche en titane., lui aussi revenant, avant de s'offrir le scalp du Canadien Denis Shapovalov, 16eme joueur mondial. Soit ses deux premières victoires sur la surface de la terre battue depuis cinq ans et l'édition 2017 de Roland-Garros. De son côté, Novak Djokovic valide donc directement son ticket pour les quarts de finale, contre le Polonais Hubert Hurkacz, 14eme joueur mondial et tête de série n°12, ou le Serbe Dusan Lajovic, 77eme joueur mondial et issu des qualifications.bat Murray (GBR, WC) : forfaitHurkacz (POL, n°12) - Lajovic (SER, Q)Nadal (ESP, n°3) - Goffin (BEL, Q)Norrie (GBR, n°9) - Alcaraz (ESP, n°7)Rublev (RUS, n°6) - Evans (GBR)Dimitrov (BUL) - Tsitsipas (GRE, n°4)Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Sinner (ITA, n°10)Musetti (ITA, Q) - A.Zverev (ALL, n°2)