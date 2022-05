Blink and you'll miss it 👀

Paire s’incline face à Schwartzman

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Premier tour

Monfils (FRA)

Humbert (FRA, LL)

Paire (FRA, Q)

Pouille (FRA, WC)

Gaël Monfils n’a pas manqué sa reprise. Alors qu’il n’a pas pu participer aux qualifications de la Coupe Davis puis au Masters 1000 de Monte-Carlo en raison d’une blessure au pied droit, le 21eme joueur mondial s’est montré expéditif pour son entrée en lice sur la terre battue de Madrid et son premier match de la saison sur cette surface. Opposé à l’invité espagnol Carlos Gimeno Valero, 369me joueur mondial, « La Monf » n’a pas perdu de temps. Si les trois premiers jeux se sont passés sans histoire, le Tricolore a haussé le ton pour aller prendre le service de son jeune adversaire à sa deuxième opportunité. A partir de là, Gaël Monfils a parfaitement géré sous le toit du Court Manolo-Santana, déployé car la pluie s’est invitée ce lundi sur la capitale espagnole, pou empocher la première manche sur un jeu blanc. Carlos Gimeno Valero s’est montré valeureux mais il n’a pas pas pu résister face aux coups du Français. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire sur son service, l’Espagnol n’a pas été en mesure de conserver le sien. Convertissant trois de ses quatre balles de break dans une deuxième manche à sens unique, Gaël Monfils a mis un terme au semblant de suspense en moins d’une heure (6-3, 6-0 en 56 minutes). La donne sera tout autre au deuxième tour puisque ce sera le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui sera sur la route du Français.Benoît Paire, quant à lui, n’a pas connu la même réussite face à la tête de série numéro 13 Diego Schwartzman. Après avoir renoué avec la victoire lors des qualifications, l’Avignonnais a très vite été dominé par l’Argentin. En effet, dès le premier jeu, le Tricolore a perdu son service avant de sauver deux balles de double break. Benoît Paire a eu une opportunité de recoller mais n’a pas su la saisir et a immédiatement subi le contrecoup. Dans la foulée, Diego Schwartzman a une nouvelle fois pris le service du Français avant de conclure le premier set sur un jeu blanc. Une domination du 15eme joueur mondial qui s’est totalement effacée durant la deuxième manche. Douze jeux durant, aucune balle de break n’a été à signaler et les deux joueurs ont logiquement dû disputer un tiebreak. Bien lancé avec le gain des trois premiers points, Diego Schwartzman s’est alors effondré, concédant les six suivants. Après avoir manqué deux premières balles de set, Benoît Paire a fini par convertir la troisième pour relancer le match. Sans doute vexé par ce moment de faiblesse, l’Argentin a haussé le ton dès l’entame de la dernière manche. Deux balles de break ont permis à la tête de série numéro 13 de mener cinq jeux à rien. A l’orgueil, l’Avignonnais a sauvé une première balle de match sur son service mais n’a rien pu faire sur l’engagement de Diego Schwartzman (6-2, 6-7, 6-1 en 2h08’).- Byebat Gimeno Valero (ESP, WC) : 6-3, 6-0Murray (GBR, WC) - Thiem (AUT, PR)- Shapovalov (CAN, n°14)Hurkacz (POL, n°12) - Dellien (BOL, Q)bat Harris (AFS) : 7-5, 6-3bat Coric (CRO) : 6-3, 4-6, 6-4- Bye- ByeKecmanovic (SER) - Bublik (KAZ)bat Karatsev (RUS) : 6-2, 7-5Van de Zandschulp (PBS) - Carreño Busta (ESP, n°16)bat Kwon (CdS, Q) : 7-5, 7-5bat Krajinovic (SER) : 7-6 (8), 6-4bat Fognini (ITA) : 7-5, 6-4- Bye- Byebat Sonego (ITA) : 6-4, 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-4Brooksby (USA) - Bautista Agut (ESP, n°17)bat: 6-2, 6-7 (5), 6-1Dimitrov (BUL) - Cressy (USA, Q)- Khachanov (RUS)- Bye- ByeTiafoe (USA) - Garin (CHI)bat Martinez (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-3bat Paul (USA) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)bat Ivashka (BIE) : 2-6, 6-3, 7-5Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)- Bye