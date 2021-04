ATP - Madrid : Monfils encore forfait

Lyon et Belgrade uniquement pour préparer Roland-Garros ?



Madrid update:

OUT: Monfils

IN: Pella

Next: Gasquet

Roland-Garros approche à grands pas et Gaël Monfils ne sait toujours pas quand il pourra reprendre la compétition. Attendu à Monte-Carlo et Belgrade ces dernières semaines, le mieux classé des joueurs français avait dû renoncer aux deux rendez-vous en raison d'une gêne à un mollet. Toujours blessé,, programmé du 3 au 9 mai prochain dans la capitale espagnole. Une fois de plus, le désormais numéro 15 mondial figure ce mardi sur la liste d'entrée parmi les absents tandis que son nouveau forfait bénéficie à Guido Pella, Richard Gasquet devant attendre une autre défection pour pouvoir entrer comme l'Argentin directement dans le tableau principal. Pour Monfils, en plein cauchemar depuis le restart de la saison du mois d'août dernier (il n'a plus gagné un match depuis), le calvaire continue.. D'autant que depuis les larmes mémorables du Français le 8 février dernier après son élimination d'entrée à l'Open d'Australie, chaque semaine, c'est un peu la même rengaine, dans la mesure où l'état physique et les efforts de Monfils pour revenir le plus vite possible laissent penser que cela va être le cas. Mais pour le même résultat à chaque fois à l'arrivée., deuxième Masters 1000 de la saison sur terre battue, où le protégé de Günter Bresnik n'a, certes, plus passé un tour depuis 2012. Dans l'état actuel des choses, il faut donc désormais s'attendre dans le meilleur des cas - et à condition que sa gêne à un mollet le laisse enfin tranquille - àeule bonne nouvelle pour « La Monf » : le report d'une semaine du tournoi de la Porte d'Auteuil lui octroiera une semaine de plus pour peaufiner ses derniers réglages. Il faut dire que depuis le début de la saison, le numéro 1 français n'a disputé que deux matchs. Deux matchs perdus.