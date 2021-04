ATP - Madrid : Monfils déclare forfait

Gaël Monfils ne voit pas le bout du tunnel. Incapable de gagner le moindre match depuis février 2020 et sa demi-finale épique contre Novak Djokovic, où il avait bien failli battre le n°1 mondial, le joueur français ne fera pas son retour au Masters 1000 de Madrid, qui débute ce dimanche. Le n°15 mondial, âgé de 34 ans, s’est en effet retiré de la liste des inscrits. Il souffre a priori toujours de son mollet, blessure qui l’avait contraint à déclarer forfait pour le tournoi de Monte-Carlo. Monfils n’a donc disputé que deux matchs cette année : un contre Matteo Berrettini perdu en deux sets lors de l’ATP Cup et un contre Emil Ruusuvuori perdu en cinq sets à l’Open d’Australie, ce qui avait provoqué des larmes en conférence de presse. Depuis, celui qui doit épouser Elina Svitolina en juillet prochain a renoncé aux tournois de Rotterdam et Miami, et devrait donc débuter sa saison sur terre battue du côté de Rome la semaine du 10 mai. Il est également inscrit aux tournois de Lyon et Belgrade 2 pour préparer Roland-Garros.

Peu de conséquences au classement pour Monfils

En l'absence de Gaël Monfils, qui a disputé deux quarts de finale à Madrid (en 2008 contre Murray quand le tournoi se jouait encore sur dur, et en 2010 contre Nadal), la France sera représentée par cinq joueurs dans la capitale espagnole, sauf forfaits de dernière minute : Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Benoit Paire, Jérémy Chardy et Richard Gasquet. Pour ce qui est du classement, Monfils ne devrait pas trop dégringoler suite à ce nouveau forfait, puisque selon le règlement mis en place par l'ATP en cette période de pandémie, il ne perdra que 50% des points acquis en 2019 (car le Masters 1000 de Madrid n'a pas eu lieu en 2020), c'est-à-dire 45 points, correspondant à la moitié des points acquis en disputant les huitièmes de finale (défaite en trois sets contre Roger Federer).