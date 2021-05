ATP - Madrid : Medvedev en huitièmes de finale, pas Schwartzman

Daniil Medvedev reste en lice dans le Masters 1000 de Madrid. Mais le numéro 3 mondial, candidat à la place de numéro 1 avant Roland-Garros, a été mis en grande difficulté par Alejandro Davidovich Fokina. Alors que le Russe, après avoir écarté une première balle de break, a su prendre le service de son adversaire, ce dernier a immédiatement réagi et, malgré des difficultés sur sa mise en jeu, est parvenu à remporter la première manche en breakant la tête de série numéro 2 du tournoi. L’entame du deuxième set a beaucoup ressemblé à celle de la première avec le break précoce de Daniil Medvedev puis le retour à trois jeux partout d’Alejandro Davidovich Fokina. C’est à ce moment que l’histoire a cessé de bégayer car c’est bien le numéro 3 mondial qui a ensuite pris le service de son adversaire avant de recoller à une manche partout à sa quatrième balle de set, la première ayant été manquée sur la mise en jeu de l’Espagnol. C’est alors que Daniil Medvedev a éteint Alejandro Davidovich Fokina. Le Russe, après avoir manqué deux balles de break dans le premier jeu, a remporté les cinq suivants pour mener cinq jeux à un. A sa première balle de match, la tête de série numéro 2 a validé son billet pour les huitièmes de finale (4-6, 6-4, 6-2 en 2h13’), son premier succès sur terre battue depuis sa demi-finale à Barcelone en 2019. Son adversaire sera Cristian Garin. Le Chilien, tête de série numéro 16, a su sortir vainqueur de son duel avec l’Allemand Dominik Koepfer en deux manches (6-3, 6-4 en 1h38’).

Schwartzman tombe de haut

Tête de série numéro 7 du Masters 1000 de Madrid, Diego Schwartzman ne sera pas au rendez-vous des huitièmes de finale. L’Argentin a, en effet, cédé sous les coups d’Aslan Karatsev. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir dominé la première manche, prenant le service du Russe dès le premier jeu puis manquant dans la foulée deux opportunités de double break. Impérial au service le 9eme joueur mondial a obtenu ce qu’il recherchait dans le septième jeu avant de ne pas perdre de temps pour conclure la manche. Breakant de nouveau le 27eme joueur mondial à l’entame du deuxième set, Diego Schwartzman pensait avoir fait le plus dur mais il était dans l’erreur. Après avoir sauvé trois balles de break, c’est dans le quatrième jeu qu’Aslan Karatsev a recollé avant de manquer deux opportunités de prendre la main. C’est finalement quand l’Argentin a servi pour rester dans le set que le Russe a frappé, concrétisant sa deuxième balle de set pour égaliser. C’est à ce moment que Diego Schwartzman s’est effondré, perdant sans coup férir les cinq premiers jeux de la dernière manche, sauvant ensuite une balle de match sur son service. Mais le sort était jeté et c’est sur sa propre mise en jeu qu’Aslan Karatsev a conclu la rencontre (2-6, 6-4, 6-1 en 1h49’) et rejoint Alexander Bublik en huitièmes de finale.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Alcaraz (ESP, WC)

Popyrin (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°14)

Millman (AUS) - Evans (GBR)

Nishikori (JAP) - A.Zverev (ALL, n°5)



Thiem (AUT, n°3) bat Giron (USA, Q) : 6-1, 6-3

De Minaur (AUS) bat Harris (AFS) : 6-2, 3-0 abandon

Bautista Agut (ESP, n°9) - Isner (USA)

Rublev (RUS, n°6) bat Paul (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-4



Karatsev (RUS) bat Schwartzman (ARG, n°7) : 2-6, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Shapovalov (CAN, n°11) : 6-4, 5-7, 6-4

Ruud (NOR) - Nishioka (JAP, LL)

Paire (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Berrettini (ITA, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP) - Delbonis (ARG, Q)

Garin (CHI, n°16) bat Koepfer (ALL) : 6-3, 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 6-4, 6-2