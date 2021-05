ATP - Madrid : Herbert qualifié, Cazaux tombe près du but

Update | Results - Q2

🇮🇹 Cecchinato d. 🇪🇸 Carballés 46 60 63

🇪🇸 Taberner d. 🇮🇹 Musetti 64 62

🇫🇷 Herbert d. 🇩🇪 Mager 76 64

🇺🇸 Giron d. 🇯🇵 Nishioka 67 64 ret.

🇦🇷 Delbonis d. 🇦🇷 Londero 64 64#MMOPEN pic.twitter.com/qaMIt51Yp9



— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 2, 2021

Pas de premier tournoi ATP pour Cazaux

Ils seront cinq Français à disputer le Masters 1000 de Madrid. En plus d’Ugo Humbert, Benoît Paire, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino qualifiés d’office, Pierre-Hugues Herbert a gagné sa place pour le tableau principal ce dimanche. Au lendemain de sa victoire facile (6-3, 6-2) en demi-finales des qualifications face à Tennys Sandgren, « PHH » s’est offert le scalp de Gianluca Mager. Après avoir bataillé dans un premier set long de 51 minutes, il a pris les commandes de la rencontre au tie-break. Dès lors, l’Italien, breaké d’entrée de seconde manche, n’a pas su remonter la pente. Il a vu son opposant tricolore l’emporter 7-6, 6-4.. Il tentera de faire mieux qu’à Barcelone et Estoril où il a respectivement atteint le deuxième tour et les huitièmes de finale.De son côté, Arthur Cazaux, bénéficiaire d’une wild-card, n’a pas réussi à imiter son compatriote malgré un bon week-end sur la terre madrilène et un brillant succès (7-6, 6-4) samedi contre le 65eme mondial, Sebastian Korda. Le Montpelliérain de 18 ans, qui avait l’occasion de disputer son premier tournoi sur le circuit principal, a fait jeu égal avec Alexei Popyrin ce dimanche en finale des qualifications mais il a cédé dans les moments décisifs. Alors que le tie-break se profilait dans la première manche, il a été breaké sur son dernier jeu de service. L’issue du second acte s’est également dessinée en toute fin de set.. Ses dix aces n’auront pas suffi, le Français devra patienter pour faire ses preuves dans la cour des grands. Il avait déjà eu deux tentatives en 2020 mais son parcours à Marseille puis au Rolex Paris Masters s'est stoppé dès le premier tour des qualifications.