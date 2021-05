Plus d'informations à suivre.

Paire dernier espoir français

A ce rythme, il n'y aura déjà plus de Français au 2eme tour à Madrid. Après les éliminations d'Ugo Humbert, de Jérémy Chardy et d'Adrian Mannarino lundi, c'est cette fois Pierre-Hugues Herbert qui est tombé. Issu des qualifications dans ce Masters 1000, le Français a été sorti par Alejandro Davidovich Fokina en trois sets (6-7, 7-6, 7-6) et presque trois heures de jeu (2h56). Au terme d'une première manche sans grandes frayeurs de part et d'autre, l'Alsacien a fait la différence lors du tie-break. Malheureusement, le scénario s'est ensuite inversé pour Herbert, qui a dû sauver quatre balles de break à 2-1, et l'Espagnol a égalisé en étant plus autoritaire lors du jeu décisif. Dans le dernier set, après deux breaks de chaque côté, c'est encore une fois au tie-break que l'un des hommes en forme du moment a fait la différence. En effet, après son quart de finale à Monte-Carlo et sa demi-finale à Estoril, Davidovich Fokina signe un nouveau succès sur terre battue et pourra se jauger face à Daniil Medvedev, de retour après avoir eu le coronavirus, au 2eme tour. Désormais, il n'y a plus que Benoit Paire encore en course côté français, avant son match contre Nikoloz Basilashvili prévu ce mardi. Dans un scénario « similaire », Kei Nishikori a également renversé Karen Khachanov en trois manches (6-7, 6-2, 6-2) et 2h18 de jeu. Malgré la perte du premier set au jeu décisif, le Japonais a parfaitement réagi pour l'emporter, grâce à deux breaks dans chaque manche ensuite, tout en se montrant solide sur ses mises en jeu. Actuellement 43eme mondial au classement ATP, ce dernier a rendez-vous avec Alexander Zverev au prochain tour. A noter également, l'élimination d'Hubert Hurkacz. Tête de série numéro 12, le Polonais a subi un sort semblable à Herbert et Khachanov en tombant contre John Millman (5-7, 7-6, 6-3), après avoir pris le premier set.

Sinner au rendez-vous, pas Auger-Aliassime

Attendu après sa demi-finale à Barcelone, Jannik Sinner n'a pas raté son entrée en lice à Madrid. Face à un Guido Pella diminué, l'Italien s'est tout de même montré sérieux et appliqué pour prendre les devants dans cette rencontre, avant l'abandon de son adversaire à 6-2, 4-4. Auteur de deux breaks dans le premier set, à 3-2 et 5-2, le natif de San Candido n'a pas tremblé et a rapidement fait la course en tête. Après un nouveau break de Sinner, à 1-0 dans la deuxième manche, l'affaire semblait presque pliée, mais l'Argentin n'a rien lâché et est revenu à 4-4. Finalement, comme à Munich la semaine dernière, Pella a fini par abandonner, à cause d'un souci à un adducteur. En à peine plus d'une heure (1h05), l'Italien « remporte » du coup le premier match de sa carrière sur la terre battue madrilène et attend désormais Alexei Popyrin au prochain tour du Masters 1000. Derrière, dans un des chocs du 1er tour, Casper Ruud n'a laissé aucune chance à Felix Auger-Aliassime en s'imposant en deux sets (6-1, 6-4) et 1h33 de jeu. Grâce à deux breaks dans la première manche, à 2-1 et 4-1, le récent demi-finaliste à Munich n'a pas mis longtemps pour prendre les commandes dans ce duel de la « Next Gen. » Suite à nouveau break à 3-3 dans le deuxième set, le Norvégien s'est procuré ses premières balles de match. Après deux échecs sur le service Canadien, Ruud en terminait sur sa mise en jeu, après avoir dû s'y reprendre à trois fois. Au 2eme tour, ce dernier affrontera Yoshihito Nishioka, intégré au tableau après le forfait de Cameron Norrie et qui a dominé Filip Krajinovic (6-7, 6-2, 6-2).



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Alcaraz (ESP, WC)

Popyrin (AUS, Q) - Sinner (ITA, n°14)

Millman (AUS) - Evans (GBR)

Nishikori (JAP) - A.Zverev (ALL, n°5)



Thiem (AUT, n°3) - Giron (USA, Q)

De Minaur (AUS) - Harris (AFS)

Bautista Agut (ESP, n°9) ou Cecchinato (ITA, Q) - Isner (USA)

Rublev (RUS, n°6) bat Paul (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°7) - Karatsev (RUS)

Bublik (KAZ) - Shapovalov (CAN, n°11)

Ruud (NOR) - Nishioka (JAP, LL)

Basilashvili (GEO) ou Paire (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Berrettini (ITA, n°8) - Fognini (ITA)

Fritz (USA) ou Ramos-Viñolas (ESP) - Delbonis (ARG, Q)

Garin (CHI, n°16) - Koepfer (ALL)

Davidovich Fokina (ESP) - Medvedev (RUS, n°2)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-0

Popyrin (AUS, Q) bat Struff (ALL) : 6-3, 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°14) bat Pella (ARG) : 6-2, 4-4 abandon



Millman (AUS) bat Hurkacz (POL, n°12) : 5-7, 7-6 (7), 6-3

Evans (GBR) bat Chardy (FRA) : 7-6 (6), 6-7 (7), 6-2

Nishikori (JAP) bat Khachanov (RUS) : 6-7 (6), 6-2, 6-2

A.Zverev (ALL, n°5) - Bye



Thiem (AUT, n°3) - Bye

Giron (USA, Q) bat Andujar (ESP, Q) : 6-7 (8), 7-6 (4), 7-5

De Minaur (AUS) bat Munar (ESP, WC) : 4-6, 7-5, 6-1

Harris (AFS) bat Dimitrov (BUL, n°13) : 6-3, 3-6, 7-6 (5)



Bautista Agut (ESP, n°9) - Cecchinato (ITA, Q)

Isner (USA) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 7-6 (6)

Paul (USA) bat Martinez (ESP, WC) : 6-4, 7-5

Rublev (RUS, n°6) - Bye



Schwartzman (ARG, n°7) - Bye

Karatsev (RUS) bat Humbert (FRA) : 7-5, 6-4

Bublik (KAZ) bat Fucsovics (HON) : 7-6 (5), 6-3

Shapovalov (CAN, n°11) bat Lajovic (SER) : 6-1, 6-3



Ruud (NOR) bat Auger-Aliassime (CAN, n°15) : 6-1, 6-4

Nishioka (JAP, LL) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO) - Paire (FRA)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Berrettini (ITA, n°8) - Bye

Fognini (ITA) bat Taberner (ESP, Q) : 7-6 (4), 2-6, 6-3

Fritz (USA) - Ramos-Viñolas (ESP)

Delbonis (ARG, Q) bat Carreño Busta (ESP, n°10) : 3-6, 6-4, 6-3



Garin (CHI, n°16) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-1, 6-4

Koepfer (ALL) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Herbert (FRA, Q) : 6-7 (5), 7-6 (4), 7-6 (4)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye