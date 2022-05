ATP - Madrid : Djokovic passe l'obstacle Hurkacz sans grand souci

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Novak Djokovic sera bien au rendez-vous du dernier carré du Masters 1000 de Madrid. N’ayant pas eu à jouer ce jeudi face à Andy Murray, le Serbe a profité d’une plus grande fraîcheur pour venir à bout d’Hubert Hurkacz en deux manches. Un quart de finale que le numéro 1 mondial a démarré tambour battant. Dès sa première balle de break, Novak Djokovic a pris le service du Polonais pour mener trois jeux à rien. A partir de là, les deux joueurs ont solidement tenu leurs engagements et la tête de série numéro 1 n’a eu besoin que d’une balle de set pour conclure une entame de match à sa main. Novak Djokovic n’est pas passé loin d’infliger à Hubert Hurkacz le même scénario au début de la deuxième manche que celui de la première. Toutefois, le 14eme joueur mondial a su écarter la balle de break obtenue par le Serbe dans le premier jeu. Ça n’a toutefois été que partie remise pour le numéro 1 mondial. En effet, dans le cinquième jeu, Novak Djokovic est arrivé à ses fins et a pris le service d’un Hubert Hurkacz qui n’a jamais su mettre en difficulté son adversaire sur sa mise en jeu. Après deux premières balles de match manquées sur le service du Polonais, Novak Djokovic a conclu le match sur sa propre mise en jeu (6-3, 6-4 en 1h22’) pour s’assurer de disputer sa deuxième demi-finale de l’année face à un Espagnol, Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz.bat Hurkacz (POL, n°12) : 6-3, 6-4Nadal (ESP, n°3) - Alcaraz (ESP, n°7)Rublev (RUS, n°6) - Tsitsipas (GRE, n°4)Auger-Aliassime (CAN, n°8) - A.Zverev (ALL, n°2)bat Murray (GBR, WC) : forfaitbat Lajovic (SER, Q) : 7-5, 6-3bat Goffin (BEL, Q) : 6-3, 5-7, 7-6 (9)bat Norrie (GBR, n°9) : 6-4, 6-7 (4), 6-3bat Evans (GBR) : 7-6 (7), 7-5bat Dimitrov (BUL) : 6-3, 6-4bat Sinner (ITA, n°10) : 6-1, 6-2bat Musetti (ITA, Q) : 6-3, 1-0 abandon