ATP - Madrid : Djokovic met fin au parcours de Monfils

Monfils n’a rien pu faire

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

2eme tour

Monfils (FRA)

Pouille (FRA, WC)

1er tour

Monfils (FRA)

Humbert (FRA, LL)

Paire (FRA, Q)

Pouille (FRA, WC)

Gaël Monfils n’a pas pu espérer faire chuter Novak Djokovic. Alors que le Serbe multiplie les contre-performances depuis son retour à la compétition avec une élimination d’entrée à Monte-Carlo puis une finale perdue à domicile face à Andrey Rublev, il n’a pas manqué son entrée en lice dans le Masters 1000 de Madrid face au Parisien. Le premier en action a été Gaël Monfils qui, dans le troisième jeu, s’est octroyé les deux premières balles de break. Toutefois, Novak Djokovic a su les repousser pour tenir son engagement. Après une interruption pour permettre la fermeture du toit du Court Manolo-Santana, cette situation s’est reproduite et toujours sans réussite pour le 21eme joueur mondial. Le numéro 1 mondial, quant à lui, s’est montré bien plus chirurgical. En effet, il n’a eu besoin que d’une seule opportunité pour distancer le Tricolore. Parvenant à serrer le jeu, Novak Djokovic a confirmé son ascendant au tableau d’affichage sur sa première balle de set.L’entame de la deuxième manche a confirmé l’impression que Gaël Monfils n’a pas su saisir sa chance dans la première. En effet, s’il a aisément tenu son service dans le premier jeu, le Parisien a vite cédé face aux coups du Serbe, malgré quelques belles inspirations. Dans l’incapacité de mettre en difficulté la tête de série numéro 1, Gaël Monfils a vu son adversaire être sans la moindre once de pitié. En effet, sur sa troisième balle de break, Novak Djokovic a pris le service du Tricolore pour la troisième fois et ainsi s’arroger le droit de servir pour le gain du match. Combatif jusqu’au bout, Gaël Monfils a tout donné pour faire douter le Serbe, obtenant deux balles de débreak mais ce n’était pas le jour du Français, qui a échoué sur chacune de ces deux occasions de prolonger le match. Novak Djokovic, de son côté, n’a pas cillé. Dès sa première balle de match, le numéro 1 mondial a sonné le glas du parcours de Gaël Monfils (6-3, 6-2 en 1h28’), restant invaincu contre le Tricolore en 18 confrontations. Andy Murray ou Denis Shapovalov, tête de série numéro 14, sera le prochain adversaire du Serbe à Madrid.bat: 6-3, 6-2Murray (GBR, WC) - Shapovalov (CAN, n°14)Hurkacz (POL, n°12) - Davidovich Fokina (ESP)Lajovic (SER, Q) - Ruud (NOR, n°5)Nadal (ESP, n°3) - Kecmanovic (SER)Goffin (BEL, Q) - Van de Zandschulp (PBS) ou Carreño Busta (ESP, n°16)Norrie (GBR, n°9) - Isner (USA)Basilashvili (GEO) - Alcaraz (ESP, n°7)bat Draper (GBR, WC) : 2-6, 6-4, 7-5Evans (GBR) - Bautista Agut (ESP, n°17)Schwartzman (ARG, n°13) - Dimitrov (BUL)- Tsitsipas (GRE, n°4)Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Garin (CHI)De Minaur (AUS) - Sinner (ITA, n°10)Opelka (USA, n°15) ou Korda (USA) - Musetti (ITA, Q)Cilic (CRO) - A.Zverev (ALL, n°2)- Byebat Gimeno Valero (ESP, WC) : 6-3, 6-0bat Thiem (AUT, PR) : 6-3, 6-4bat: 7-6 (1), 6-3bat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-7 (11), 6-3bat Harris (AFS) : 7-5, 6-3bat Coric (CRO) : 6-3, 4-6, 6-4- Bye- Byebat Bublik (KAZ) : 6-4, 7-5bat Karatsev (RUS) : 6-2, 7-5Van de Zandschulp (PBS) - Carreño Busta (ESP, n°16)bat Kwon (CdS, Q) : 7-5, 7-5bat Krajinovic (SER) : 7-6 (8), 6-4bat Fognini (ITA) : 7-5, 6-4- Bye- Byebat Sonego (ITA) : 6-4, 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-4bat Brooksby (USA) : 6-0, 6-2bat: 6-2, 6-7 (5), 6-1bat Cressy (USA, Q) : 6-2, 7-6 (4)bat Khachanov (RUS) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Tiafoe (USA) : 6-1, 6-3bat Martinez (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-3bat Paul (USA) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)bat Ivashka (BIE) : 2-6, 6-3, 7-5bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-4- Bye