Il ne s'est pas facilité la tâche. Ce mercredi, le tenant du titre allemand Alexander Zverev, 3eme joueur mondial, tête de série n°2 et exempté du premier tour, est venu à bout du Croate Marin Cilic, 24eme joueur mondial, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, en trois sets (4-6, 6-4, 6-4) et 2h18 de jeu. Dans la première manche, après deux premières balles de break sauvées à 1-2, l'Allemand s'y est ensuite repris à deux fois avant de prendre le service de son adversaire. A 2-4, après une tentative pour double-breaker, Alexander Zverev a fini par céder ses deux derniers services et le set (6-4). Dans la deuxième manche, le tenant du titre n'a eu besoin que d'un break, à 1-1. Après trois balles de double-break dans la foulée, le mieux classé des deux a ensuite de nouveau été en danger sur son service. Après trois balles de débreak sauvées à 4-3, le 3eme joueur mondial en a sauvé une quatrième et dernière dans la foulée, pour finir par égaliser à une manche partout dans ce même jeu (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré une première balle sauvée, le Croate a, cette fois, été breaké d'entrée. Un avantage que son adversaire du jour a conservé jusqu'au bout (6-4).

Ruud prend déjà la porte

Un petit tour et puis s'en va. Le Norvégien Casper Ruud, 7eme joueur mondial, tête de série n°5 et exempté du premier tour, a été éliminé par le Serbe Dusan Lajovic, 77eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (7-6 (7), 2-6, 6-4) et 2h19 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, malgré deux premières balles de break sauvées, le Norvégien a cédé le premier son service, avant de refaire son retard à 2-3. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré et qui a vu Casper Ruud se procurer une balle de set, mais c'est donc bien le Serbe qui a eu le dernier mot, à sa troisième opportunité (7-6 (7)). Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux s'est procuré deux balles de break d'entrée, avant, à 1-1, de prendre les deux services suivants de son adversaire du jour. Fort de ce double avantage en poche, le 7eme joueur mondial est ensuite allé égaliser à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les neuf premiers jeux. Au dixième et dernier, la tête de série n°5 servait pour rester en vie dans ce match. Mais, malgré une première balle de break, synonyme de balle de match, sauvée, le Norvégien a craqué sur la seconde (6-4). C'est également terminé pour l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 19eme joueur mondial et tête de série n°17, sorti par le Britannique Daniel Evans, 36eme joueur mondial, en trois sets (6-3, 5-7, 7-6 (2)) et 2h59 de jeu.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Monfils (FRA) : 6-3, 6-2

Murray (GBR, WC) bat Shapovalov (CAN, n°14) : 6-1, 3-6, 6-2

Hurkacz (POL, n°12) - Davidovich Fokina (ESP)

Lajovic (SER, Q) bat Ruud (NOR, n°5) : 7-6 (7), 2-6, 6-4



Nadal (ESP, n°3) - Kecmanovic (SER)

Goffin (BEL, Q) - Van de Zandschulp (PBS)

Norrie (GBR, n°9) - Isner (USA)

Alcaraz (ESP, n°7) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 7-5



Rublev (RUS, n°6) bat Draper (GBR, WC) : 2-6, 6-4, 7-5

Evans (GBR) bat Bautista Agut (ESP, n°17) : 6-3, 5-7, 7-6 (2)

Schwartzman (ARG, n°13) - Dimitrov (BUL)

Pouille (FRA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) - Sinner (ITA, n°10)

Korda (USA) - Musetti (ITA, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Cilic (CRO) : 4-6, 6-4, 6-4