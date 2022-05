ATP - Madrid : A.Zverev l'emporte face à Tsitsipas et jouera une deuxième finale de suite

A third Madrid final for the defending champion 👏

A.Zverev n’a pas perdu pied

MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Alexander Zverev. Sorti d’entrée à Munich, le numéro 3 mondial sera une nouvelle fois en finale du Masters 1000 de Madrid. Tenant du titre dans la capitale espagnole, l’Allemand a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas pour la première fois sur terre battue. Une deuxième demi-finale tardive qui a démarré piano, les deux joueurs étant parfaitement serein sur leur service. Mais il a fallu un seul jeu abordé de la mauvaise manière pour que tout bascule. Le toujours important septième jeu a été fatal à Stefanos Tsitsipas. Le Grec, trop imprécis, a ouvert une brèche dans laquelle Alexander Zverev s’est plongé pour aller chercher le break. Ne perdant pas son sang froid, l’Allemand a conclu le premier set sur un jeu blanc. La deuxième manche a connu un scenario peu-ou-prou similaire.En effet, là aussi, les deux joueurs n’ont pas été en grande difficulté au service mais un seul jeu a changé la donne. Mené quatre jeux à trois, Alexander Zverev a connu une baisse de tension et a permis à Stefanos Tsitsipas de prendre l’initiative. Le numéro 5 mondial a profité de l’offrande pour breaker et servir dans la foulé pour égaliser à une manche partout. Ce qui a été fait dès que l’occasion s’est présentée. La dernière manche, quant à elle, s’est décantée plus rapidement en faveur d’Alexander Zverev. Le tenant du titre à Madrid a pris le service de Stefanos Tsitsipas d’entrée pour mener trois jeux à rien. Le Grec a alors vu son jeu perdre en efficacité et l’Allemand a pu contrôler. Après avoir manqué une occasion de double break dans le sixième jeu, c’est sur le service de son adversaire qu’Alexander Zverev a scellé le sort du match (6-4, 3-6, 6-2 en 1h55’). L’Allemand sera donc l’adversaire de Carlos Alcaraz ce dimanche pour le titre pour sa troisième finale dans la capitale espagnole.Alcaraz (ESP, n°7) - A.Zverev (ALL, n°2)bat Djokovic (SER, n°1) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5)bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-4, 3-6, 6-2bat Hurkacz (POL, n°12) : 6-3, 6-4bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 1-6, 6-3bat Rublev (RUS, n°6) : 6-3, 2-6, 6-4bat Auger-Aliassime (CAN, n°8) : 6-3, 7-5