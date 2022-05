ATP - Lyon : Tsonga battu d'entrée pour son dernier tournoi avant ses adieux à Roland-Garros

Tsonga ne retrouvera pas Simon

"Je suis certain que vous attendiez un peu plus de ma part, j'ai donné mon maximum jusqu'à la dernière balle. J'ai très bien joué contre un adversaire qui a su exploiter mes faiblesses, mais je me suis battu jusqu'à la fin. Je prends toujours autant de plaisir, aujourd'hui, je me suis régalé et je vais me régaler jusqu'au bout." Malgré la défaite,, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas lâché son sourire de toute son intervention d'après-match, au micro de la speakerine de l'épreuve, sans savoir encore que le bonheur d'avoir bien défendu ses chances face au récent finaliste du tournoi de Marrakech laisserait place à l'émotion avec l'entrée sur le court de tous ses proches, sa compagne et son fils compris, une séquence des meilleurs moments de la carrière du champion sur l'écran géant et la remise pour l'occasion d'un trophée spécial pour celui qui faisait non seulement ses adieux au rendez-vous lyonnais mais aussi au circuit ATP.En espérant pour l'ancien numéro 5 mondial et numéro 1 français qu'il ira plus loin que dans le Rhône.Fidèle à sa réputation, le 267eme mondial a pourtant tout fait pour prolonger le plaisir, au moins le temps d'un set à défaut de ne pas s'offrir un match de plus au Parc de la Tête d'Or. Mais deux breaks - les deux réussis par Molcan - en ont décidé autrement. Prochain et dernier rendez-vous pour Tsonga : Porte d'Auteuil, où les organisateurs ne pouvaient pas faire autrement que lui proposer une sortie à la hauteur de son talent et de son palmarès. Nul doute qu'il devrait là aussi, comme à Lyon lundi, avoir droit à un bain de foule.