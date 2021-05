ATP - Lyon : Sinner face à Rinderknech en huitièmes de finale

Arthur Rinderknech a fini par avoir le dernier mot face à Mikael Ymer. Interrompu ce mardi par la pluie au milieu de la deuxième manche après avoir remporté la première, le 125eme mondial s’est très vite mis en position de conclure la rencontre. En effet, faisant le break dans le neuvième jeu, le Français a eu l’opportunité de servir pour le match mais n’a pas su se rapprocher à un point de son objectif. Une hésitation qui a fait le jeu de Mikael Ymer. En effet, le Suédois a immédiatement fait son retard pour emmener Arthur Rinderknech dans un jeu décisif au cours duquel le 101eme mondial a fait la course en tête pour recoller logiquement à une manche partout. Le natif de Gassin ne s’est toutefois pas laissé abattre et, après avoir manqué une première balle de break dans le quatrième jeu de la dernière manche, Arthur Rinderknech a remporté les quatre derniers jeux pour aller conclure la rencontre sur le service de Mikael Ymer (6-3, 6-7, 6-2 en 2h27’).

Sinner rejoint Rinderknech

Pour connaître le nom de son adversaire, Arthur Rinderknech n’a pas eu à attendre très longtemps. Si, encore une fois, la pluie s’est invitée à Lyon, Jannik Sinner a su se remettre d’une première manche totalement manquée face à Aslan Karatsev. En effet, s’il a obtenu trois balles de break, l’Italien n’est pas parvenu à remporter le moindre jeu durant un premier set à sens unique. Vexé par cette entame manquée, Jannik Sinner a immédiatement haussé le ton pour mener quatre jeux à rien dans le deuxième set. Si Aslan Karatsev a effacé un break de retard et a eu cinq opportunités de revenir dans le match, l’Italien n’a pas eu besoin de plus d’une balle de set pour recoller. C’est au tout dernier moment que le 17eme mondial a su faire la différence face au récent demi-finaliste de l’Open d’Australie, breakant dans le neuvième jeu avant de conclure sur son service dans la foulée (0-6, 6-3, 6-4 en 2h31’). Plus tôt dans la journée, Lorenzo Musetti a validé son billet pour les quarts de finale aux dépens de Sebastian Korda, tombeur de Pierre-Hugues Herbert au premier tour, en trois manches (6-3, 1-6, 6-4 en 2h02’).



LYON (France, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Benoît Paire (FRA)



Huitièmes de finale

Thiem (AUT, WC, n°1) – Norrie (GBR)

Rinderknech (FRA, LL) - Sinner (ITA, n°6)

Schwartzman (ARG, n°3) – Gasquet (FRA)

Majchrzak (POL, Q) - Khachanov (RUS, n°8)



Musetti (ITA) bat Korda (USA) : 6-3, 1-6, 6-4

Bedene (GBR) - Goffin (BEL, n°4)

Monfils (FRA, n°5) - Nishioka (JAP)

Paul (USA) - Tsitsipas (GRE, WC, n°2)



1er tour

Thiem (AUT, WC, n°1) – Bye

Norrie (GBR) bat Moutet (FRA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA, LL) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Sinner (ITA, n°6) bat Karatsev (RUS) : 0-6, 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°3) – Bye

Gasquet (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 5-7, 6-4, 6-3

Majchrzak (POL, Q) bat Sousa (POR, Q) : 6-3, 7-6 (8)

Khachanov (RUS, n°8) bat Bonzi (FRA, WC) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)



Musetti (ITA) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Korda (USA) bat Herbert (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Bedene (GBR) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Goffin (BEL, n°4) - Bye



Monfils (FRA, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, LL) : 7-5, 6-4

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA) : 3-6, 6-3, 6-4

Paul (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-3

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) - Bye