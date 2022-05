ATP - Lyon : Pouille balayé d'entrée

Pouille abandonné par son service

Le tournoi de Lyon est déjà terminé pour Lucas Pouille. Le Nordiste, qui s'était réconcilié le temps d'un match avec son tennis à Madrid en s'offrant Karen Khachanov au premier tour, estUne nouvelle fois méconnaissable malgré beaucoup de bonne volonté, l'ancien numéro 1 français aujourd'hui 163eme au classement n'a jamais posé aucun problème à son adversaire. Au contraire, le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019 a constamment subi face à un Otte très agressif et visiblement venu sur le court pour faire le point le plus rapidement possible. Malheureusement pour Pouille, l'Allemand y est parvenu presque à chaque fois et c'est presque en spectateur que celui qui avait été longtemps éloigné des courts pour soigner une douleur au coude droit a vu défiler les points dans cette partie qui a vu le 60eme mondial signer son premier break à 3-2 en sa faveur.Le Français, tout de suite asphyxié, était alors déjà proche de la rupture, et trois autres breaks ont suivi pour une victoire très nette à l'arrivée de l'Allemand, qui sera opposé à Etcheverry ou Baez au deuxième tour (Benjmain Bonzi aurait dû affronter le second, mais le vainqueur du tournoi d'Aix-en-Provence a préféré s'offrir une semaine de repos avant Roland-Garros pour pouvoir aborder le rendez-vous parisien en pleine possession de ses moyens). Il faut dire que Pouille n'a pas été aidé face au demi-finaliste à Munich le mois dernier par son service, resté aux vestiaires ce lundi.Dans ces conditions, l'ancien membre du Top 10 ne pouvait pas espérer autre chose qu'une nouvelle désillusion. A une semaine de Roland-Garros (Pouille a été invité dans le grand tableau par les organisateurs), c'est très inquiétant.