ATP - Lyon : Pas de demie pour Rinderknech

Après Benjamin Bonzi et Richard Gasquet, Karen Khachanov n'aura pas la chance de défier un autre joueur français à Lyon. Le Russe sera en effet opposé à Cameron Norrie en demi-finales, suite à sa victoire en deux temps contre Arthur Rinderknech. Le quart de finale avait en effet été interrompu vendredi soir alors que chaque joueur avait gagné un set sur le score de 6-3. Puis le Britannique (49eme) avait remporté le premier jeu du troisième set, sur son service. La rencontre a repris samedi matin et le Français (125eme) a réussi à égaliser à 1-1, mais sur le jeu de service suivant, il s'est fait breaker (3-1) et n'a pas eu la moindre occasion de débreak. Après Rotterdam et Barcelone, Norrie et Khachanov vont donc s'affronter pour la troisième fois en quatre mois (1-1 dans les confrontations). Rinderknech, malgré la défaite, va gagner huit places pour décrocher le meilleur classement de sa carrière (117eme). On le retrouvera la semaine prochaine à Belgrade, avant de disputer le deuxième Roland-Garros de sa carrière.



LYON (France, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Benoît Paire (FRA)



Demi-finales

Norrie (GBR) - Khachanov (RUS, n°8)

Musetti (ITA) - Tsitsipas (GRE, WC, n°2)



Quarts de finale

Norrie (GBR) bat Rinderknech (FRA, LL) : 6-3, 3-6, 6-3

Khachanov (RUS, n°8) bat Gasquet (FRA) :6-1, 7-6 (3)

Musetti (ITA) bat Bedene (GBR) : 6-3, 7-6 (2)

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Norrie (GBR) bat Thiem (AUT, WC, n°1) : 6-3, 6-2

Rinderknech (FRA, LL) bat Sinner (ITA, n°6) : 6-7 (7), 6-2, 7-5

Gasquet (FRA) bat Schwartzman (ARG, n°3) : 6-3, 7-5

Khachanov (RUS, n°8) bat Majchrzak (POL, Q) : 7-6 (4), 6-3



Musetti (ITA) bat Korda (USA) : 6-3, 1-6, 6-4

Bedene (GBR) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (4), 6-3

Nishioka (JAP) bat Monfils (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 7-6 (2)

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) bat Paul (USA) : 6-1, 6-4



1er tour

Thiem (AUT, WC, n°1) – Bye

Norrie (GBR) bat Moutet (FRA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA, LL) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Sinner (ITA, n°6) bat Karatsev (RUS) : 0-6, 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°3) – Bye

Gasquet (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 5-7, 6-4, 6-3

Majchrzak (POL, Q) bat Sousa (POR, Q) : 6-3, 7-6 (8)

Khachanov (RUS, n°8) bat Bonzi (FRA, WC) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)



Musetti (ITA) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Korda (USA) bat Herbert (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Bedene (GBR) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Goffin (BEL, n°4) - Bye



Monfils (FRA, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, LL) : 7-5, 6-4

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA) : 3-6, 6-3, 6-4

Paul (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-3

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) - Bye