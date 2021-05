ATP - Lyon : Nishioka met fin au parcours de Monfils

Gaël Monfils n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale à Lyon. Après avoir signé sa première victoire de la saison face à Thiago Seyboth Wild au premier tour, le Parisien n’a pas récidivé à l’occasion de son duel avec Yoshihito Nishioka. Une rencontre qui a pourtant bien démarré pour le 14eme joueur mondial qui a pris le service de son adversaire très tôt. Alors que le Japonais a su revenir à trois jeux partout, Gaël Monfils a repris les devants pour, non sans avoir écarté une dernière balle de débreak, prendre l’avantage en remportant le premier set. La deuxième manche a été un festival d’occasions manquées. En effet, Gaël Monfils a eu pas moins de quatre balles de break mais c’est bien Yoshihito Nishioka qui est parvenu à convertir une seule de ses quatre opportunités pour ensuite revenir à une manche partout à sa deuxième balle de set. La dernière manche a tout d’abord vu le Français manquer une balle de break d’entrée et ensuite perdre sa mise en jeu. Toutefois, Gaël Monfils a su revenir immédiatement à hauteur pour emmener le Japonais au jeu décisif. Plus engagé au retour, Yoshihito Nishioka est allé chercher quatre points sur le service du Tricolore pour s’imposer à l’arraché (4-6, 6-3, 7-6 en 2h20’).



LYON (France, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Benoît Paire (FRA)



Huitièmes de finale

Thiem (AUT, WC, n°1) – Norrie (GBR)

Rinderknech (FRA, LL) - Sinner (ITA, n°6)

Schwartzman (ARG, n°3) – Gasquet (FRA)

Khachanov (RUS, n°8) bat Majchrzak (POL, Q) : 7-6 (4), 6-3



Musetti (ITA) bat Korda (USA) : 6-3, 1-6, 6-4

Bedene (GBR) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-6 (4), 6-3

Nishioka (JAP) bat Monfils (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 7-6 (2)

Paul (USA) - Tsitsipas (GRE, WC, n°2)



1er tour

Thiem (AUT, WC, n°1) – Bye

Norrie (GBR) bat Moutet (FRA) : 7-5, 6-3

Rinderknech (FRA, LL) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Sinner (ITA, n°6) bat Karatsev (RUS) : 0-6, 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°3) – Bye

Gasquet (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 5-7, 6-4, 6-3

Majchrzak (POL, Q) bat Sousa (POR, Q) : 6-3, 7-6 (8)

Khachanov (RUS, n°8) bat Bonzi (FRA, WC) : 6-1, 4-6, 7-6 (4)



Musetti (ITA) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Korda (USA) bat Herbert (FRA) : 7-6 (5), 6-4

Bedene (GBR) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Goffin (BEL, n°4) - Bye



Monfils (FRA, n°5) bat Seyboth Wild (BRE, LL) : 7-5, 6-4

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA) : 3-6, 6-3, 6-4

Paul (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-3

Tsitsipas (GRE, WC, n°2) - Bye