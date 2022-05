ATP - Lyon : Mannarino vient à bout de Karatsev

Adrian Mannarino démarre parfaitement la dernière ligne droite menant à Roland-Garros. Pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Lyon, le 71eme mondial a surpris Aslan Karatsev, tête de série numéro 6. Une rencontre que le Russe a démarré tambour battant, prenant deux fois le service du Français pour mener cinq jeux à un. Mais, après avoir écarté deux balles de set, Adrian Mannarino a inversé la tendance. Remportant quatre jeux de suite, il est revenu à hauteur avant de céder à nouveau son service. Ecartant une fois de plus une balle de set, le Tricolore a emmené son adversaire au jeu décisif. Un tiebreak tendu qui a vu Aslan Karatsev manquer une balle de set avant qu’Adrian Mannarino ne convertisse sa deuxième. Si les deux joueurs ont eu l’opportunité de breaker au début de la deuxième manche, seul le Français a atteint son but dans le cinquième jeu. Plus jamais inquiété sur sa mise en jeu à partir de là, Adrian Mannarino a scellé le sort de la rencontre à sa deuxième balle de match (7-6, 6-4 en 2h17’). Arthur Rinderknech ou Holger Rune sera son adversaire pour une place en quarts de finale dans le Rhône.