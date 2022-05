ATP - Lyon : La belle aventure de Guinard s'arrête en quarts

INCREDIBLE finish 😱@holgerrune2003 manages to pull off the most unlikely victory against Guinard, after suffering from cramp and being unable to walk!#OpenParc pic.twitter.com/0e8za3hQHU

— Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2022

Ils étaient neuf Français présents au premier tour du tournoi de Lyon, mais aucun ne sera en demi-finale. Le dernier tricolore en lice, Manuel Guinard, a en effet été éliminé en quarts ce jeudi, par le Danois Holger Rune. Le Breton de 26 ans (158eme mondial) avait dû terminer son huitième de finale en fin de matinée,Pas fatigué par sa fin de match disputée quelques heures plus tôt, Guinard a bien débuté la rencontre, empochant le premier set grâce à un break à 3-2. Mais Rune s'est rapidement remis dans le coup, breakant à 2-1 dans le deuxième set et parvenant à conserver son avance jusqu'au bout, avec seulement six points perdus sur sa mise en jeu. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où le Danois a breaké sur sa première occasion, à 3-3, puis a sauvé une balle de débreak dans le jeu suivant, avant de conclure sur son service, même s'il a souffert de crampes et pouvait à peine marcher après la balle de match. La belle aventure de Manuel Guinard s'arrête donc en quarts, mais le Breton va gagner douze places au prochain classement et va arriver avec un maximum de confiance à Roland-Garros, où il a obtenu une invitation grâce à ses bons résultats sur le circuit Challenger.Dans la partie basse du tableau, Alex De Minaur, tête de série n°4, a également rallié le dernier carré, en bénéficiant de l'abandon du Japonais Yosuke Watanuki, blessé au dos et qui venait de perdre le premier set 6-4.