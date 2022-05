ATP - Lyon : Humbert domine Barrère et se hisse au 2eme tour

Humbert-De Minaur, épisode 3



Ugo Humbert, un mois après. Incapable de franchir le premier tour ou de se sortir des qualifications dans tous les tournois qu'il avait disputés ces dernières semaines depuis sa victoire contre l'Espagnol Pablo Andujar à Barcelone le 19 avril dernier,pour ses débuts dans le tournoi sur terre battue qui se déroule au Parc de la Tête d'Or et dont il fait partie des dix Français engagés (Benjamin Bonzi, lui aussi inscrit, a finalement préféré renoncer pour récupérer avant d'attaquer Roland-Garros). Humbert avait justement en face de lui un autre Tricolore Grégoire Barrère. Les bonnes performances de ce dernier à Aix-en-Provence, où seul Bonzi l'avait battu, en finale, pouvaient laisser penser que le 209eme au classement serait capable de bousculer le numéro 2 français.Barrère a breaké le premier dans cette partie et mené 3-1 au bout de quatre jeux. Le 45eme au classement s'est alors réveillé, et même si son compatriote a tout de suite recollé à 1-1 en entame de deuxième manche alors qu'il avait d'entrée pris le service de Barrère, Humbert n'a pratiquement plus jamais tremblé par la suite. "J'ai fait un bon match. C'était difficile, car Grégoire avait fait de bons résultats ces dernières semaines. Ca a très bien joué. Je suis ravi d'être ici, car c'est un très bon tournoi", a avoué ensuite le vainqueur au micro de beIN SPORTS.Les deux fois, lors de l'ATP Cup en janvier dernier (victoire de De Minaur 3-6, 7-6, 6-1) et au 2eme tour à Barcelone le 20 avril dernier (succès de 6-3, 4-6, 6-3 du 21eme mondial), c'est l'Australien qui l'avait emporté. Souhaitons pour Humbert qu'il stoppera la série.