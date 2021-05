ATP - Lyon : Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas seront de la partie

Rappel des Wild Cards de cette édition. Pour le tableau, @ThiemDomi et @steftsitsipas ont été choisis par l’organisation, et @moutet99 par la FFT. Pour les qualifs, c’est Lorenzo Musetti (orga) et @KyrianJacquet (FFT) qui compléteront un tableau déjà exceptionnel 🔥#OpenParc pic.twitter.com/G3ChJa9WfH

— Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 15, 2021

Deux joueurs du top 5 dans le tableau

Il y aura du beau monde la semaine prochaine à Lyon (17-23 mai). Une pléthore de membres du top 20 à l’image de Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin ou encore Gaël Monfils va participer à la quatrième édition du tournoi qui n’a pas pu se tenir en 2020 en raison de la pandémie mondiale. Et ce n’est pas fini puisque Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont bénéficié d’une wild card. La venue du premier,, a été officialisée vendredi par l’organisation de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. Après une pause d’un mois et demi pour préparer la saison sur terre, l’Autrichien a repris le chemin de la compétition à Madrid où il a atteint le dernier carré. Son parcours a été plus court à Rome avec seulement un huitième de finale. Le numéro 4 mondial s’alignera donc sur une dernière épreuve avant de prendre part à Roland-Garros (30 mai - 13 juin).Stefanos Tsitsipas pose quant à lui ses valises à Lyon pour la première fois. Il est l’un des joueurs les plus en forme depuis le début de la saison sur terre.(classement sur l’année en cours). Le Grec, numéro 5 mondial, était proche d’un brillant doublé à Barcelone mais Rafael Nadal a pris le meilleur sur lui en finale, tout comme Novak Djokovic en quarts de finale à Rome ce samedi. Leur présence est une aubaine pour l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes dans le but de renforcer sa visibilité. A noter que Corentin Moutet a reçu une invitation de la Fédération française de tennis pour participer au tournoi. Le tirage au sort aura lieu à 16h et promet de belles affiches.