ATP - Lyon : De Minaur renverse Humbert

Onze balles de break manquées pour Humbert

Ils étaient neuf Français au premier tour du tournoi de Lyon, mais ils ne sont déjà plus que deux après trois jours de tournoi (Adrian Mannarino et Manuel Guinard, qui joueront leur huitième de finale mercredi).Le Messin pourra nourrir des regrets à l'issue de cette rencontre car il a déroulé dans le premier set et s'est procuré un nombre incalculable de balles de break dans le deuxième, avant de s'incliner.Ugo Humbert, qui n'a remporté que trois matchs sur terre battue cette saison (contre Andujar à Barcelone et Madrid, et contre Barrère lundi à Lyon), a parfaitement débuté la rencontre, en menant 5-0 et en gagnant le set sur sa quatrième occasion. Dans le deuxième, le Français a globalement remporté ses jeux de service dans trop de problème, et à chaque fois que l'Australien a servi, il lui a causé les pires difficultés, se procurant onze balles de break au total.Le troisième a duré moins longtemps. Le Français a dû sauver trois balles de break d'entrée, mais a cédé son service à 2-2 et 4-2 pour perdre ce match qu'il était pourtant largement en mesure de remporter. Le Messin est en manque de confiance en cette première moitié de saison, et seul un bon parcours à Roland-Garros lui permettra de la retrouver. Cela dépendra en grande partie du tirage au sort...