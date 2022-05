ATP - Lyon : Carreno Busta sorti d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce mercredi, l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 17eme joueur mondial et tête de série n°2, a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Lyon, sur terre battue, en huitièmes de finale, par l'Argentin Federico Coria, 59eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h29 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A 3-2 en sa faveur, l'Argentin s'est alors procuré une première balle de break, mais sans parvenir pour autant à ses fins. Finalement, au meilleur des moments, soit à 6-5 en sa faveur, Federico Coria a alors pris le service de son adversaire du jour, pour conclure cette première manche à sa première opportunité (7-5).

Carreno Busta a craqué sur la fin

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, même s'il s'y est repris à deux fois, l'Espagnol a breaké son adversaire d'entrée. S'il a ensuite mené jusqu'à 3-2, Pablo Carreno Busta a craqué en fin de rencontre, cédant alors les quatre derniers jeux, dont ses deux derniers services et malgré deux premières balles sauvées au moment du break. Le moins bien classé des deux n'en demandait pas, au moment de conclure sur sa première balle de match (6-3). En quarts de finale, le 59eme joueur mondial rencontrera le Slovaque Alex Molcan, 47eme joueur mondial. tombeur du Russe Karen Khachanov, 24eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux manches (6-2, 7-6 (4)) et 1h32 de jeu.