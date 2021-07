ATP - Los Cabos : Querrey au tapis, les autres têtes de série continuent

Des six têtes de série encore en course sur les courts de Los Cabos (Mexique), cinq seront présentes en quarts de finale. Mercredi lors des huitièmes de finale, le seul Sam Querrey, tête de série numéro 4 du tournoi, a fait ses adieux après sa défaite en deux sets (6-3, 6-4) face à son jeune compatriote Brandon Nakashima, pourtant beaucoup moins bien classé (134eme) que le finaliste du dernier tournoi de Majorque, 70eme au classement. L'Américain et unique joueur non-tête de série à poursuivre sa route avec le qualifié américain Ernesto Escobedo et l'Australien Bolt sera opposé pour une place dans le dernier carré à l'Australien Jordan Thompson (n°5). Respectivement vainqueur du Suédois Elias Ymer, de l'Ukrainien Marchenko et du Russe Donskoy, Cameron Norrie (n°1), Taylor Fritz (n°3) et John Isner (n°2) affronteront, eux, en quarts, Escobedo, Steve Johnson, lui aussi tête de série (n°6), et Bolt.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Tenant du titre (en 2019) : Diego Schwartzman (ARG)



Quarts de finale

Norrie (GBR, n°1) - Escobedo (USA, Q)

Fritz (USA, n°3) - Johnson (USA, n°6)

Thompson (AUS, n°5) - Nakashima (USA)

Bolt (AUS) - Isner (USA, n°2)



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat E.Ymer (SUE) : 7-6 (4), 6-3

Escobedo (USA, Q) bat Kudla (USA) : 6-4, 7-6 (9)

Fritz (USA, n°3) bat Marchenko (UKR) : 6-1, 6-7 (9), 7-5

Johnson (USA, n°6) bat Uchiyama (JAP) : 7-6 (4), 6-3



Thompson (AUS, n°5) bat Ofner (AUT) : 3-6, 6-4, 7-5

Nakashima (USA) bat Querrey (USA, n°4) : 6-3, 6-4

Bolt (AUS) bat Gomez (EQU) : 6-3, 6-1

Isner (USA, n°2) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 3-6, 7-6 (5)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE) bat Ebden (AUS, Q) : 7-5, 6-1

Kudla (USA) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3)

Escobedo (USA, Q) bat McDonald (USA, n°8) : 6-3, 6-4



Fritz (USA, n°3) - Bye

Marchenko (UKR) bat Gojowczyk (ALL) : 6-3, 6-2

Uchiyama (JAP) bat Sarkissian (USA, Q) : 5-7, 6-0, 6-4

Johnson (USA, n°6) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 7-6 (4), 6-2



Thompson (AUS, n°5) bat Karlovic (CRO, WC) : 6-4, 7-5

Ofner (AUT) bat Rodionov (AUT) : 6-3, 3-1, abandon

Nakashima (USA) bat Wolf (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-2

Querrey (USA, n°4) - Bye



Bolt (AUS) bat Seppi (ITA, n°7) : 0-6, 6-2, 6-3

Gomez (EQU) bat Mejia (COL, Q) : 6-4, 6-1

Donskoy (RUS) bat Jung (TAI) : 6-1, 6-4

Isner (USA, n°2) - Bye