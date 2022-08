ATP - Los Cabos : Nakashima et Kokkinakis qualifiés, Etcheverry éliminé

Brandon Nakashima trace sa route. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Américain, 61eme joueur mondial et tête de série n°6, a validé son ticket pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Los Cabos au Mexique, après sa victoire contre le Japonais Kaichi Uchida, 175eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-6 (1), 6-2) et 1h56 de jeu. Dans la première manche, à 2-2 et malgré une première balle de break sauvée, c'est bien l'Américain qui s'est fait breaker d'entrée, avant de débreaker dans la foulée. Juste après, Brandon Nakashima s'est procuré une nouvelle balle de break, avant, à 4-5, de récidiver à deux reprises, manquant alors l'occasion de conclure ce premier set. Surtout que, dans la foulée, le mieux classé des deux a alors dû sauver, à son tour, quatre balles de break. Les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement dominé par le 61eme joueur mondial et conclu à sa première opportunité (7-6 (1)).

Kokkinakis, au bout de la nuit

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, malgré deux premières balles sauvées, cette fois, le Japonais a perdu son service d'entrée, avant un double-break dans la foulée, pour se retrouver mené assez rapidement 4-0. Après deux balles de débreak à sauver à 4-1, la tête de série n°6, a failli conclure cette rencontre, dans la foulée, sur le service de son adversaire du jour. Après deux possibilités pour cela, l'Américain a eu le dernier mot, sur la dernière et sur son propre service, pour mettre un point final à cette rencontre (6-2). Qualification également, et au bout de la nuit, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, 75eme joueur mondial et tête de série n°7, face à l'Espagnol Fernando Verdasco, 125eme joueur mondial, en trois sets (6-3, 6-7 (5), 6-2) et 2h51 de jeu. En revanche, c'est terminé pour l'Argentin Tomas Martin Etcheverry, 88eme joueur mondial et tête de série n°8, sorti par l'Australien Jason Kubler, 122eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (4), 6-3, 6-1) et 2h50 de jeu.