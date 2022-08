ATP - Los Cabos : Medvedev titré face à Norrie

Daniil Medvedev débloque son compteur en 2022. Après un début de saison mitigé sportivement et compliqué suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le numéro un mondial a tenu son rang cette nuit pour l'emporter à Los Cabos. Opposé à Cameron Norrie, il s'en est sorti en deux manches (7-5, 6-0) et 1h21 de jeu et s'offre ainsi un 14eme titre dans carrière, le premier depuis l'US Open 2021. En finale, au Mexique, le Russe a connu un scénario de match assez similaire à celui de sa demi-finale la veille contre le Serbe Miomir Kecmanovic, avec un premier set accroché et un second bien plus expéditif. En effet, si Medvedev a réalisé le premier break de ce match, à 2-2, le Britannique a ensuite su réagir pour revenir à égalité, avant de recraquer à nouveau (4-3). Mais, peu après, alors que le natif de Moscou avait l'occasion d'en finir pour cette manche, avec deux balles de set sur son service, le 12eme mondial au classement ATP a réussi à revenir à 5-5, avant de voir son adversaire marquer les deux jeux suivants.

Et maintenant, Kyrgios à Montréal ?

Visiblement touché à la main droite au début de cette finale, ce qui a nécessité un temps-mort médicale après quelques jeux, le numéro un mondial a ensuite déroulé pour pouvoir rapidement passer à autre chose et se reposer. Impérial sur son service et tout aussi impressionnant sur les mises en jeu de Norrie, le Russe n'a rien laissé à son adversaire et lui a collé un cinglant 6-0 en moins de 30 minutes. Sur sa première balle de match, Medvedev n'a pas tremblé et a mis fin à cette rencontre. Désormais, ce dernier va pouvoir se tourner vers le Masters 1000 de Montréal, qui débute là, avec un possible très gros choc en perspective. En effet, exempt du premier tour au Canada, le numéro un mondial pourrait ensuite affronter l'Australien Nick Kyrgios pour son entrée en lice, si ce dernier bat l'Argentin Sebastian Baez. Une rencontre qui promet déjà sur le papier.